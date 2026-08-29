Додик честитао Сари Ћирковић бронзану медаљу: 'Поносни смо на њене успјехе'

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик честитао је Сари Ћирковић освојену бронзану медаљу у боксу на Медитеранским играма, истичући да је показала да припада самом врху европског и свјетског бокса.
- Сара је још једном показала велики таленат, борбеност и снагу и потврдила да припада самом врху европског и свјетског бокса. Поносни смо на њене успјехе и увјерен сам да су пред њом нове побједе и медаље - навео је Додик на Иксу.
Честитам нашој Сари Ћирковић на освојеној бронзаној медаљи у боксу на Медитеранским играма.— Милорад Додик (@MiloradDodik) August 29, 2026
Сара је још једном показала велики таленат, борбеност и снагу и потврдила да припада самом врху европског и свјетског бокса.
Поносни смо на њене успјехе и увјерен сам да су пред њом нове… pic.twitter.com/vgfzpu6iws
Репрезентативка Србије у боксу Сара Ћирковић освојила је бронзану медаљу на Медитеранским играма у италијанском граду Таранту.
Ћирковићева је у полуфиналу изгубила од домаће такмичарке Сирине Шараби одлуком судија 3:2.
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