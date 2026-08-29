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Додик честитао Сари Ћирковић бронзану медаљу: 'Поносни смо на њене успјехе'

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 13:48

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Милорад Додик лидер СНСД-а
Фото: Tanjug/Amir Hamzagić/bg

Предсједник Милорад Додик честитао је Сари Ћирковић освојену бронзану медаљу у боксу на Медитеранским играма, истичући да је показала да припада самом врху европског и свјетског бокса.

- Сара је још једном показала велики таленат, борбеност и снагу и потврдила да припада самом врху европског и свјетског бокса. Поносни смо на њене успјехе и увјерен сам да су пред њом нове побједе и медаље - навео је Додик на Иксу.

Репрезентативка Србије у боксу Сара Ћирковић освојила је бронзану медаљу на Медитеранским играма у италијанском граду Таранту.

Ћирковићева је у полуфиналу изгубила од домаће такмичарке Сирине Шараби одлуком судија 3:2.

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Тагови :

Милорад Додик

Сара Ћирковић

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