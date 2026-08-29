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Запаљена два аута у Добоју

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Аутор:

Стеван Лулић
29.08.2026 14:29

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Запаљена два аута у Добоју
Фото: АТВ

Добојска полиција трага за особом која је подметнула пожар на возилу рено, усљед којег је изгорио још један аутомобил. Дјело се третира као "Изазивање опште опасности".

"Наиме, Полицијској станици Добој 1 је синоћ, 29.08.2026. године, око 01,20 часова, пријављено да је дошло до пожара на путничком возилу марке „Ренаулт“, усљед којег су настала оштећења и на другом путничком возилу паркираном у непосредној близини, при чему је на оба возила причињена материјална штета", кажу у Полицијској управи Добој.

Пожар је локализован од стране припадника Територијално ватрогасно-спасилачке јединице Добој.

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Увиђај су данас извршили полицијски службеници Полицијске управе Добој заједно са инспектором за експлозивне материје и послове заштите од пожара Полицијске управе Добој.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој који се изјаснио да наведено има обиљежје кривичног дјела "Изазивање опште опасности"“.

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Тагови :

пожар

Добој

подметање пожара

Полиција

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