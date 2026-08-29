Запаљена два аута у Добоју

Аутор:Стеван Лулић
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Добојска полиција трага за особом која је подметнула пожар на возилу рено, усљед којег је изгорио још један аутомобил. Дјело се третира као "Изазивање опште опасности".
"Наиме, Полицијској станици Добој 1 је синоћ, 29.08.2026. године, око 01,20 часова, пријављено да је дошло до пожара на путничком возилу марке „Ренаулт“, усљед којег су настала оштећења и на другом путничком возилу паркираном у непосредној близини, при чему је на оба возила причињена материјална штета", кажу у Полицијској управи Добој.
Пожар је локализован од стране припадника Територијално ватрогасно-спасилачке јединице Добој.
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Увиђај су данас извршили полицијски службеници Полицијске управе Добој заједно са инспектором за експлозивне материје и послове заштите од пожара Полицијске управе Добој.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој који се изјаснио да наведено има обиљежје кривичног дјела "Изазивање опште опасности"“.
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