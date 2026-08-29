Код Мостара пронађена плантажа канабиса: Ухапшене двије особе

Аутор:АТВ редакција
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Плантажа са 117 стабљика канабиса пронађена је на подручју Грабовице код Мостара, а два лица су ухапшена, саопштено је из Федералне управе полиције /ФУП/.
Плантажа је откривена на локалитету Видове, гдје су затечена лица чији су иницијали Е.Б. /52/ и С.О. /39/.
Република Српска
Радницима ЖРС исплаћене бруто плате за јул
Ове активности спроведене су под надзором Кантоналног тужилаштва Херцеговачко-неретванског кантона, а резултат су планског оперативног рада полицијских службеника ФУП-а усмјереног на откривање и документовање кривичних дјела из области злоупотребе опојних дрога.
(Срна)
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