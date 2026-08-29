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Код Мостара пронађена плантажа канабиса: Ухапшене двије особе

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 14:17

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Канабис је биљка из рода Cannabis која садржи различита хемијска једињења, од којих је најпознатије психоактивно једињење тетрахидроканабинол (THC).
Фото: pexels/Kindel Media

Плантажа са 117 стабљика канабиса пронађена је на подручју Грабовице код Мостара, а два лица су ухапшена, саопштено је из Федералне управе полиције /ФУП/.

Плантажа је откривена на локалитету Видове, гдје су затечена лица чији су иницијали Е.Б. /52/ и С.О. /39/.

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Ове активности спроведене су под надзором Кантоналног тужилаштва Херцеговачко-неретванског кантона, а резултат су планског оперативног рада полицијских службеника ФУП-а усмјереног на откривање и документовање кривичних дјела из области злоупотребе опојних дрога.

(Срна)

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Тагови :

Мостар

ФУП

Канабис

хапшење

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