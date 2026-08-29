Радницима ЖРС исплаћене бруто плате за јул

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предузеће "Жељезнице Републике Српске" (ЖРС) исплатило је радницима бруто износ плата за јул, рекао је вршилац дужности генералног директора предузећа Драган Зеленковић.
Зеленковић је навео да је исплата омогућена јуче захваљујући Влади Републике Српске, којој је захвалио за средства, саопштено је из ЖРС.
"У вријеме велике привредне и индустријске кризе која је посебно утицала на жељезнички сектор у Републици Српској и Федерацији БиХ, подршка и несебична помоћ Владе за нас је од круцијалног значаја", изјавио је Зеленковић.
Друштво
Више од 100 ракета испаљено на подручју пет мјеста у Српској
Он је изразио незадовољство чињеницом да поједини медији шире нетачне и непровјерене информације о исплатама плата у овом предузећу зарад, како наводи, тенденциозних текстова и прегледа.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч1
Република Српска
3 ч1
Република Српска
5 ч1
Најновије
Најчитаније
15
25
15
21
15
08
14
55
14
48
Тренутно на програму