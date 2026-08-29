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Радницима ЖРС исплаћене бруто плате за јул

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 14:09

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Локомотива Жељезница Републике Српске
Фото: АТВ

Предузеће "Жељезнице Републике Српске" (ЖРС) исплатило је радницима бруто износ плата за јул, рекао је вршилац дужности генералног директора предузећа Драган Зеленковић.

Зеленковић је навео да је исплата омогућена јуче захваљујући Влади Републике Српске, којој је захвалио за средства, саопштено је из ЖРС.

"У вријеме велике привредне и индустријске кризе која је посебно утицала на жељезнички сектор у Републици Српској и Федерацији БиХ, подршка и несебична помоћ Владе за нас је од круцијалног значаја", изјавио је Зеленковић.

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Он је изразио незадовољство чињеницом да поједини медији шире нетачне и непровјерене информације о исплатама плата у овом предузећу зарад, како наводи, тенденциозних текстова и прегледа.

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Тагови :

Жељезнице Републике Српске

Плата

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