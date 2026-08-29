Годишњица монструозности НАТО-а: Убијали цивиле и користили радиоактивну муницију

Аутор:АТВ редакција
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Авиони НАТО-а почели су 30. августа 1995. године серију масовних напада на војне и цивилне циљеве у Републици Српској, чинећи ратне злочине.
У вишедневним бомбардовањима, у којима је кориштена и радиоактивна муниција, убијено је више од 100 цивила.
Бомбардовање је изведено уз "објашњење" да треба Србе да "доведе за преговарачки сто".
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Хрвати и муслимани су, захваљујући помоћи НАТО-а из ваздуха, освојили око 4.000 километара квадратних на западу Српске, одакле је морало да избјегне више од 170.000 Срба, подсјећа "Срна".
Први дан бомбардовања противваздушна одбрана Војске Републике Српске је близу Пала оборила француски авион "мираж 2000", из којег су се два пилота спасила катапултирањем.
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У Републици Српској се 9. септембра обиљежава Дан сјећања на жртве НАТО бомбардовања, које су снаге Алијансе извршиле од 30. августа до 14. септембра 1995. године на територији БиХ без одобрења Савјета безбједности УН.
Снаге НАТО-а бациле су на Републику Српску укупно 1.026 бомби, међу којима је 13 крстарећих ракета типа "томахавк", док је укупна тежина баченог експлозива износила око 10.000 тона.
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