Тукли и опљачкали странце у Ријеци: Кажњени са по 1.500 евра

Аутор:АТВ редакција
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Шесторица хрватских држављана кажњена су са по 1.500 евра након што су у четвртак увече у средишту Ријеке физички напала тројицу страних држављана, једног лакше повриједила и узела им торбу са различитим предметима.
Ријеч је о мушкарцима у доби од 21 до 39 година. Инцидент се догодио око 23 сата у Улици Фиорелла ла Гуардиа на подручју Брајде.
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Полиција наводи да су били под утицајем алкохола те су нарушавали јавни ред и мир нарочито дрским и непристојним понашањем.
Напали су тројицу страних држављана у доби од 24, 26 и 27 година. Притом је 24-годишњак лакше повријеђен, а нападачи су им узели и торбу са различитим предметима.
Полицајци су брзо стигли на мјесто догађаја и спријечили наставак сукоба. Дио нападача тада је побјегао.
Они који су затечени одмах су ухапшени, док је полиција одбјегле починиоце убрзо пронашла у средишту Ријеке. Код њих су пронађени и отуђени предмети.
Криминалистичким истраживањем утврђено је, наводи полиција, да су мушкарци са намјером наношења штете насрнули на стране држављане и физички их напали.
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За једног од осумњичених, 29-годишњака, полиција је утврдила и два саобраћајна прекршаја.
Он се на подручју Брајде аутомобилом није зауставио на свјетлосне и звучне сигнале полиције, него је наставио возити недопуштеном брзином.
Током бијега прошао је кроз четири семафора на којима је било упаљено црвено свјетло.
За те је саобраћајне прекршаје полиција суду предложила додатну новчану казну до 2.650 евра и забрану управљања возилима Б категорије на шест мјесеци.
Сва шесторица јуче су у хитном прекршајном поступку доведена на Општински суд у Ријеци.
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Суд их је правоснажно прогласио кривима за нарочито дрско и непристојно понашање те свакоме одредио новчану казну од 1.500 евра.
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