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Од домаћина одузета ракија, сада се продаје за 2,40 КМ по литри

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 09:31

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Одузета ракија
Фото: Царинска управа Хрватске

Царинска управа Републике Хрватске продаје хиљаде литара одузетог алкохола на јавној аукцији у Загребу. Почетна цијена литре у ринфузи износи 1,20 евра (мање 2,40 КМ), односно 5.091 евро за цјелокупну количину.

Заинтересовани купци писане понуде могу предати Подручној царинској канцеларији Загреб до 7. септембра. Продаја се спроводи по начелу “виђено–купљено“, а купац је ослобођен плаћања ПДВ-а.

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За учествовање на аукцији потребно је уплатити кауцију од 10 одсто почетне цијене те приложити прописану документацију.

Купац мора осигурати властиту амбалажу за претакање јер пластични канистери нису дио понуде. Такође, преузима обавезу редестилације алкохола, што ће надлежна канцеларија контролисати путем мјесечних извјештаја.

Учестале запљене

Цариници од почетка године биљеже низ запљена илегалног алкохола и опреме за производњу, уз наплату високих санкција непријављеним произвођачима.

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Прошлог мјесеца на имању на ђаковачком подручју откривено је 2.300 литара домаће ракије јачине 49 одсто без акцизних маркица Министарства финансија.

Власнику је наплаћено 9.000 евра казне уз пријетњу минималне казне од 22.800 евра, а Царина је затражила одузимање котлова и брисање из регистра малих произвођача.

Осјечка Царина је у марту заплијенила 4.600 литара ракије која је понуђена на аукцији по цијени од једног евра по литри. Истог мјесеца на прелазу Товарник одузето је 160 литара непријављене ракије, а кријумчару је изречена казна од 9.900 евра, преноси портал "Даница.хр".

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Тагови :

ракија

аукција

запљена

Алкохол

Хрватска

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