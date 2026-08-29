Сланина сапуњара - лијек за плућа или мит

Аутор:АТВ редакција
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Бијела сланина, позната као сапуњара, се у народној медицини деценијама помиње као намирница која наводно "јача плућа". Наводно помаже код кашља и оправка.
У појединим крајевима и данас може да се чује савјет да је треба јести када се накупи секрет у плућима или када је организам исцрпљен.
Међутим, оно што се преноси с генерације на генерацију није исто што и медицински доказ.
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Не постоје поуздани научни подаци који показују да бијела сланина може да „очисти“ плућа, уклони секрет из дисајних путева или лијечи упалу плућа, хроничну опструктивну болест плућа, кашаљ или рак плућа.
Сланина јесте калорична намирница и зато може да допринесе уносу енергије код људи који тешко одржавају тјелесну тежину. Али то је нутритивни, а не терапијски ефекат. Не може да замијени лијекове нити лијечење које је прописао љекар.
Бијела сланина је претежно масно ткиво свиње, са веома мало меса. Може да буде свјежа, сољена, сушена или димљена, а управо од начина обраде зависи и њен нутритивни састав.
Садржи много масти и калорија, а код сољених и димљених производа количина соли може да буде прилично велика.
Ако је месо сољено, сушено, димљено, ферментисано или на други начин обрађено ради дужег чувања или промјене укуса, сврстава се у прерађено месо.
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То, међутим, нема никакве везе са наводним „подмазивањем“ или чишћењем плућа.
Када поједемо сланину, њене масти пролазе кроз процес варења у систему за варење. Оне не одлазе директно у плућа и не могу физички да их „очисте“ од секрета, штетних материја или посљедица пушења.
Америчко удружење за плућа такође упозорава да различити производи и режими који се рекламирају као средства за „детоксикацију плућа“ углавном немају одговарајуће научне доказе. Плућа имају сопствене механизме чишћења, а много је важније смањити изложеност дуванском диму, загађењу и другим штетним материјама.
Објашњење се вјероватно крије у времену када су услови живота и исхране били потпуно другачији него данас.
Људи који су боловали од дуготрајних и исцрпљујућих болести често су губили килограме, а хране није увијек било довољно. У таквим околностима калоричне намирнице биле су драгоцјене.
Бијела сланина је на малој количини доносила много енергије, па је исцрпљена особа могла лакше да надокнади калорије које су јој недостајале.
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Ако би се болесник након такве исхране осјећао снажније или почео да добија на тежини, лако је било закључити да га је управо сланина „излијечила“.
У стварности је корист могла да потиче од додатне енергије коју је организам добијао, а не од неког посебног дејства сланине на плућа.
Данас постоје много разноврснији начини да се повећа унос енергије и протеина – од јаја, рибе, млијечних производа и орашастих плодова до махунарки, маслиновог уља и посебно формулисаних нутритивних препарата, преноси “Нова.рс”.
Нема доказа да сланина лијечи узрок кашља или директно уклања секрет из дисајних путева.
Неко може након топлог и калоричног оброка субјективно да се осјећа боље, нарочито ако истовремено пије топао чај или једе намирнице које традиционално користи код прехладе. Међутим, осјећај олакшања није доказ да је управо сланина дјеловала на плућа.
Код густог секрета често може да помогне довољан унос течности, док даљи третман зависи од тога због чега се кашаљ уопште појавио.
Узрок може да буде вирусна или бактеријска инфекција, алергија, астма, гастроезофагеални рефлукс, хронична опструктивна болест плућа или неко друго стање. Зато се ни терапија не може свести на једну намирницу.
Повремена мала количина може да буде дио исхране особе којој здравствено стање то дозвољава. Проблем настаје када се сланина посматра као лијек или када се једе често и у великим количинама.
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Посебно сољена и димљена сланина може да садржи много натријума и засићених масти.
Велики унос соли није пожељан код људи који имају повишен крвни притисак, одређене болести срца и бубрега или проблеме са задржавањем течности.
Веома обилан и мастан оброк може да изазове надутост и осјећај препуњености стомака. Код неких људи који већ имају тешкоће са дисањем то може додатно да створи непријатан осјећај.
Код особа са хроничном опструктивном болешћу плућа управо се зато често препоручују мањи, чешћи оброци умјесто неколико веома обилних. Америчко удружење за плућа наводи да велики оброци код ХОБП-а могу да отежају дисање, док четири до шест мањих оброка неким пацијентима могу више да одговарају.
Ако је сланина сољена, димљена или на други начин прерађена, постоји још један разлог због којег није добро да буде редован дио свакодневне исхране.
Свјетски фонд за истраживање рака препоручује да се прерађено месо једе у веома малим количинама или да се избјегава, јер постоје јаки докази о повезаности његове конзумације са повећаним ризиком од рака дебелог цријева. У прерађено месо спадају, између осталог, сланина, шунка, кобасице и слични производи.
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То не значи да ће повремени комад сланине некоме изазвати болест. Препоруке се односе на смањење укупне и нарочито редовне конзумације прерађеног меса.
Још озбиљнији проблем настаје када се народна вјеровања повежу са лијечењем малигних болести.
Нема доказа да сланина повећава ефикасност хемотерапије, уништава туморске ћелије или лијечи рак плућа.
Не може да буде замјена за хемотерапију, имунотерапију, радиотерапију, операцију или било који други третман који је одредио онколог.
Исхрана током онколошког лијечења јесте веома важна, али потребе нису исте код сваког пацијента.
Људи који због болести или терапије губе апетит и тјелесну тежину могу да имају повећане потребе за калоријама и протеинима. Американ Кансер Сосајети наглашава значај довољног уноса енергије и протеина током терапије како би се очували тјелесна тежина и мишићна маса и организму помогло да поднесе лијечење.
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То ипак не значи да калорије треба првенствено уносити сланином.
Предност се, када здравствено стање то омогућава, даје нутритивно богатим намирницама. Америчко друштво за рак препоручује образац исхране у коме важно мјесто имају поврће, воће, интегралне житарице и махунарке, уз ограничавање црвеног и прерађеног меса. Код особа које су потхрањене или имају тешкоће са јелом, препоруке морају да буду прилагођене појединцу.
Током појединих фаза лијечења посебно је важна и безбједност хране. Терапија рака може привремено да ослаби имунски систем, због чега Американ Кансер Сосајети савјетује додатну пажњу при чувању и припреми намирница и избјегавање недовољно термички обрађеног меса када је одбрана организма ослабљена.
Умјесто тражења једне намирнице која би наводно могла да „очисти плућа“, много више смисла имају навике за које постоје докази да чувају здравље дисајног система.
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Најважније је не пушити и избјегавати дувански дим. Корисни су и редовна физичка активност у складу са здравственим стањем, квалитетна и разноврсна исхрана, довољан унос течности и одржавање одговарајуће тјелесне тежине.
Особе које већ имају плућну болест требало би да узимају прописану терапију и да са љекаром разговарају о препорученим вакцинама, физичкој активности и исхрани.
Народни рецепт може да остане дио породичне традиције или укуса, али не би требало да заузме мјесто медицинске терапије.
Посебно треба обратити пажњу на кашаљ који траје дуже од три недјеље. Љекарски преглед је важан и ако се симптоми погоршавају или се појаве искашљавање крви, отежано дисање, бол у грудима, висока температура или необјашњив губитак тјелесне тежине. Дуготрајан кашаљ и искашљавање крви спадају међу симптоме које здравствене службе препоручују да не треба игнорисати.
Другим ријечима, бијела сланина може да буде храна – али нема доказа да је лијек за плућа.
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