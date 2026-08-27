"Дар са неба" Одобрен револуционарни лијек за рак панкреаса

Аутор:АТВ редакција
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Америчка Управа за храну и лијекове (FDA) одобрила је револуционарни лијек компаније Револушн Медисинс (Revolution Medicines) за рак панкреаса, након што је велико клиничко испитивање показало да удвостручује стопу преживљавања пацијената с узнапредовалом болешћу, пружајући нову наду обољелима од овог смртоносног карцинома.
Лијек у облику таблете, који ће се продавати под називом Расонк (Rasonque) и узима се једном дневно, одобрен је за лијечење метастатског рака панкреаса код пацијената који су већ примали терапију или не могу да примају комбиновану хемотерапију.
Лијек је осмишљен тако да блокира неколико облика протеина RAS, који има важну улогу у расту тумора код великог броја карцинома панкреаса.
Компанија Револушн Медисинс саопштила је да је лијек већ доступан у Сједињеним Америчким Државама по цијени од 39.800 долара за терапију у трајању од 30 дана. Из компаније су навели и да ће пацијентима бити доступни програми финансијске помоћи.
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Када је компанија у априлу објавила резултате клиничког испитивања, интересовање за лијек нагло је порасло. FDA је убрзо омогућила рани приступ терапији у оквиру програма саосјећајне примјене (compassionate use), који пацијентима с тешким или по живот опасним обољењима омогућава да добију експерименталне терапије изван клиничких испитивања, прије него што их регулатор званично одобри.
Лијек је неким пацијентима који су добили рани приступ већ омогућио предах од тешких посљедица хемотерапије.
Барбара Андес (88) из Фулертона у Калифорнији, која је почела да узима лијек у јулу након годину дана хемотерапије, рекла је да јој је таблета омогућила да се врати уобичајеним активностима, уз знатно мање мучнине и умора.
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„Ово ће сада комерцијално отворити врата за много, много више људи који пате“, рекла је Андес.
„Ово је дар с неба.“
Лијек је разматран у оквиру новог убрзаног поступка FDA, осмишљеног да вријеме потребно за процјену терапије скрати са уобичајених 10 до 12 мјесеци на свега један до два мјесеца.
„Ово одобрење потврђује више од деценије рада усмјереног на рак панкреаса, болест коју првенствено покреће RAS, и један од најтежих изазова у медицини, биологији рака и развоју лијекова“, рекао је извршни директор Револушн Медисинса Марк Голдсмит.
Инвеститори су посљедњих мјесеци похрлили ка акцијама компаније очекујући да би Расонк могао постати једна од главних нових опција у лијечењу рака панкреаса. Вриједност акција компаније порасла је ове године за 166 одсто.
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Одобрење лијека било је широко очекивано, а акције Револушн Медисинса након објаве остале су релативно стабилне на 211,70 долара, пише Ројтерс.
Љекари очекују да ће Расонк значајно промијенити начин лијечења болести која је до сада била изузетно тешка за терапију.
„Ово је само врх леденог бријега када је ријеч о ономе што ћемо видјети у циљању RAS сигналног пута код рака панкреаса“, рекла је Рачна Шроф, шеф Одјељења за хематологију и онкологију Центра за рак Универзитета Аризона.
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„Не само да су људи живјели дуже, већ им се побољшао и квалитет живота“, рекла је Шроф, додајући да су пацијенти остајали на овој терапији дуже него на хемотерапији.
Питер Хосеин, помоћник директора за клиничка истраживања у Институту за истраживање рака панкреаса при Силвестер свеобухватном центру за рак, описао је лијек као промјену парадигме у лијечењу.
„Истраживачи деценијама покушавају да остваре искорак у инхибицији RAS-а и, захваљујући неуморној упорности, тај искорак је коначно постигнут“, рекао је он.
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