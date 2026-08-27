Logo

"Дар са неба" Одобрен револуционарни лијек за рак панкреаса

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 08:48

Коментари:

0
Вакцина или цјепиво је биолошки препарат који садржи специфичне антигене или дијелове генетског материјала који се примјењују ради индуковања активног имунског одговора ради спречавања развоја болести.
Фото: pexels/Laura Beauty Designer | Brasil

Америчка Управа за храну и лијекове (FDA) одобрила је револуционарни лијек компаније Револушн Медисинс (Revolution Medicines) за рак панкреаса, након што је велико клиничко испитивање показало да удвостручује стопу преживљавања пацијената с узнапредовалом болешћу, пружајући нову наду обољелима од овог смртоносног карцинома.

Лијек у облику таблете, који ће се продавати под називом Расонк (Rasonque) и узима се једном дневно, одобрен је за лијечење метастатског рака панкреаса код пацијената који су већ примали терапију или не могу да примају комбиновану хемотерапију.

Лијек је осмишљен тако да блокира неколико облика протеина RAS, који има важну улогу у расту тумора код великог броја карцинома панкреаса.

Компанија Револушн Медисинс саопштила је да је лијек већ доступан у Сједињеним Америчким Државама по цијени од 39.800 долара за терапију у трајању од 30 дана. Из компаније су навели и да ће пацијентима бити доступни програми финансијске помоћи.

Стомак абдомен

Здравље

Вјештачка интелигенција може да открије рак панкреаса годинама прије класичне дијагнозе

Када је компанија у априлу објавила резултате клиничког испитивања, интересовање за лијек нагло је порасло. FDA је убрзо омогућила рани приступ терапији у оквиру програма саосјећајне примјене (compassionate use), који пацијентима с тешким или по живот опасним обољењима омогућава да добију експерименталне терапије изван клиничких испитивања, прије него што их регулатор званично одобри.

Лијек је неким пацијентима који су добили рани приступ већ омогућио предах од тешких посљедица хемотерапије.

Барбара Андес (88) из Фулертона у Калифорнији, која је почела да узима лијек у јулу након годину дана хемотерапије, рекла је да јој је таблета омогућила да се врати уобичајеним активностима, уз знатно мање мучнине и умора.

Мозак

Наука и технологија

ШОК откриће код мишева, има назнака да га имамо и ми

„Ово ће сада комерцијално отворити врата за много, много више људи који пате“, рекла је Андес.

„Ово је дар с неба.“

Убрзано одобрење

Лијек је разматран у оквиру новог убрзаног поступка FDA, осмишљеног да вријеме потребно за процјену терапије скрати са уобичајених 10 до 12 мјесеци на свега један до два мјесеца.

„Ово одобрење потврђује више од деценије рада усмјереног на рак панкреаса, болест коју првенствено покреће RAS, и један од најтежих изазова у медицини, биологији рака и развоју лијекова“, рекао је извршни директор Револушн Медисинса Марк Голдсмит.

Инвеститори су посљедњих мјесеци похрлили ка акцијама компаније очекујући да би Расонк могао постати једна од главних нових опција у лијечењу рака панкреаса. Вриједност акција компаније порасла је ове године за 166 одсто.

операција-хирург

Свијет

Вјештачка интелигенција у служби медицине: Руски научници направили модел за откривање рака панкреаса

Одобрење лијека било је широко очекивано, а акције Револушн Медисинса након објаве остале су релативно стабилне на 211,70 долара, пише Ројтерс.

Љекари говоре о великом искораку

Љекари очекују да ће Расонк значајно промијенити начин лијечења болести која је до сада била изузетно тешка за терапију.

„Ово је само врх леденог бријега када је ријеч о ономе што ћемо видјети у циљању RAS сигналног пута код рака панкреаса“, рекла је Рачна Шроф, шеф Одјељења за хематологију и онкологију Центра за рак Универзитета Аризона.

стомак stomak

Здравље

Ово су симптоми упале панкреаса

„Не само да су људи живјели дуже, већ им се побољшао и квалитет живота“, рекла је Шроф, додајући да су пацијенти остајали на овој терапији дуже него на хемотерапији.

Питер Хосеин, помоћник директора за клиничка истраживања у Институту за истраживање рака панкреаса при Силвестер свеобухватном центру за рак, описао је лијек као промјену парадигме у лијечењу.

„Истраживачи деценијама покушавају да остваре искорак у инхибицији RAS-а и, захваљујући неуморној упорности, тај искорак је коначно постигнут“, рекао је он.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

лијек

панкреас

карцином

лијечење

САД

Коментари (0)

Прочитајте више

Вакцина или цјепиво је биолошки препарат који садржи специфичне антигене или дијелове генетског материјала који се примјењују ради индуковања активног имунског одговора ради спречавања развоја болести.

Свијет

Оптимизам због новог лијека за рак. Дионице Модерне се удвостручиле

1 седм

0
Џо Бајдену се карцином проширио на кости

Свијет

Џо Бајдену се карцином проширио на кости

2 седм

2
Вјештачка интелигенција представља област рачунарских наука која се бави развојем система способних да извршавају задатке који обично захтијевају људску интелигенцију.

Наука и технологија

Научници развили АИ алат који разликује ћелије рака од здравих, са тачношћу од 99,9 одсто

3 седм

0
Вакцина или цјепиво је биолошки препарат који садржи специфичне антигене или дијелове генетског материјала који се примјењују ради индуковања активног имунског одговора ради спријечавања развоја болести.

Свијет

Руски научници најавили три нове вакцине против рака

3 седм

0

Више из рубрике

Операција

Здравље

Први пут на свијету: АИ помогао хирурзима уклонити тумор на мозгу

5 ч

0
Под појмом „новорођенче” се подразумијева беба млађа од мјесец дана. Инфант је одојче, беспомоћно дијете, које још не хода и не говори

Здравље

Вирус опет забрињава: Како да препознате морбиле?

5 ч

0
doktor ljekar uniforma medicina

Здравље

4 знака да имате рак крви: Дјелују безазлено, а посљедице могу бити фаталне

20 ч

1
Старац положио руку на дрену штаку.

Здравље

Тест који указује на деменцију

23 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

14

Исправљена неправда: Стен Вавринка на УС Опену

13

14

Објављен списак земаља из којих су туристи нестали у поплавама у Непалу

13

12

Гужве испред новоотвореног тржног центра у Источном Сарајеву – East Sarajevo City Park

13

03

БОРС: Нећемо учествовати на Сабору демобилисаних бораца

12

58

Мозак има свој идеалан термин за спавање: Ако заспите тада, довољно је само 20 минута

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима