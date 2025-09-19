Ово су симптоми упале панкреаса

Извор:
Упала панкреаса, позната и као панкреатитис, може узроковати различите симптоме.
Симптоми упале панкреаса могу варирати у озбиљности, а неки од уобичајених симптома укључују:
Бол у горњем средњем или лијевом дијелу стомака
Бол обично може бити јака и константна или се може јавити као напади боли.
Бол која се шири према леђима
Бол се може ширити према леђима, посебно ако је панкреатитис озбиљан.
Мучнина и повраћање
Особе са упалом панкреаса често осјећају мучнину и могу повраћати.
Губитак апетита
Губитак апетита је чест симптом упале панкреаса, а може довести до губитка тежине.
Надутост и гасови Особе са панкреатитисом могу имати проблема са надутошћу и повећаним стварањем гасова.
Поремећаји столице
Панкреатитис може утицати на пробавни систем, што може резултирати проливом или затвором.
Грозница
У неким случајевима, панкреатитис може узроковати повишену температуру.
Жутица
Ако упала панкреаса утиче на жучне канале, може се развити жутица, што узрокује жућкасту боју коже и очију.
Анксиозност и немир
Интензивна бол и нелагодност могу узроковати анксиозност и немир.
Низак крвни притисак
У тешким случајевима панкреатитиса, особа може доживети пад крвног притиска и шок.
Ако сумњате да имате упалу панкреаса или имате сличне симптоме, важно је потражити љекарску помоћ што је прије могуће. Упала панкреаса може бити озбиљна и захтијева љекарску евалуацију и третман. Самодијагноза или самолечење нису препоручљиви у овом случају.
