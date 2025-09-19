Logo

Ово су симптоми упале панкреаса

Упала панкреаса, позната и као панкреатитис, може узроковати различите симптоме.

Симптоми упале панкреаса могу варирати у озбиљности, а неки од уобичајених симптома укључују:

Бол у горњем средњем или лијевом дијелу стомака

Бол обично може бити јака и константна или се може јавити као напади боли.

Бол која се шири према леђима

Бол се може ширити према леђима, посебно ако је панкреатитис озбиљан.

Мучнина и повраћање

Особе са упалом панкреаса често осјећају мучнину и могу повраћати.

Губитак апетита

Губитак апетита је чест симптом упале панкреаса, а може довести до губитка тежине.

Надутост и гасови Особе са панкреатитисом могу имати проблема са надутошћу и повећаним стварањем гасова.

Поремећаји столице

Панкреатитис може утицати на пробавни систем, што може резултирати проливом или затвором.

Грозница

У неким случајевима, панкреатитис може узроковати повишену температуру.

Жутица

Ако упала панкреаса утиче на жучне канале, може се развити жутица, што узрокује жућкасту боју коже и очију.

Анксиозност и немир

Интензивна бол и нелагодност могу узроковати анксиозност и немир.

Низак крвни притисак

У тешким случајевима панкреатитиса, особа може доживети пад крвног притиска и шок.

Ако сумњате да имате упалу панкреаса или имате сличне симптоме, важно је потражити љекарску помоћ што је прије могуће. Упала панкреаса може бити озбиљна и захтијева љекарску евалуацију и третман. Самодијагноза или самолечење нису препоручљиви у овом случају.

