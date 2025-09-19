Logo

Владици Ћирковићу из Грачанице цариници одузели возило са српским регистарским ознакама

19.09.2025

08:08

Коментари:

0
Vladica Cirkovic
Фото: Printscreen/Youtube

Владици Ћирковићу из Грачанице је такозвана косовска царина одузела аутомобил са српским регистарским ознакама које је дуги низ година возио са овлашћењем.

Ћирковић је испричао да су га јуче док се враћао из сјеверног дијела Косовске Митровице зауставили припадници такозване царине, рекли му да напусти возило и упитали га да је упознат са правилом да се аутомобил не смије возити уз овлашћење.

Он је навео да зна да је таква мјера најављена од 1. новембра, али да не зна зашто је у овом тренутку њему одузето возило које је свакодневно користио већ осам година.

Према ријечима Ћирковића, власник аутомобила је његова сестра, а он га је возио осам година и до сада није имао проблема, преноси Косово онлајн.

- Пролазио сам прелаз стално, никада нисам имао проблема са полицијом, али шта се данас десило не знам. Узели су ми кола, да ли ће сутра дијете, да ли ће мене да протјерају, не знам. Желим да живим на Косову, овдје радим, имам осмочлану породицу, то возило сам користио за личне потребе - рекао је Ћирковић.

Ћирковић је од такозване царине добио и обавјештења о возилима која су регистрована ван Косова у којима је наведено да са таквим возилом не смије да вози на Косову и Метохији без присуства власника.

Такозвана косовска полиција за регион сјевер саопштила је да од 1. новембра власници возила са страним таблицама не могу да учествују у саобраћају на Косову и Метохији дуже од три мјесеца.

Подијели:

Таг:

Косово и Метохија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трамп обуставио војну помоћ Тајвану

Свијет

Трамп обуставио војну помоћ Тајвану

2 ч

0
Преминуо након што је изгубио свијест на ролеркостеру

Свијет

Преминуо након што је изгубио свијест на ролеркостеру

2 ч

0
У БиХ уништено 80 тона банана: На удару и друго воће

Економија

У БиХ уништено 80 тона банана: На удару и друго воће

2 ч

0
Лутрија лото листић

Свијет

Грешком купио два лутријска листића, па преко ноћи постао милионер

2 ч

0

Више из рубрике

Мраз зима минус лист

Србија

Каква се зима очекује и када стиже први снијег?

3 ч

0
Возило Н1 ударило полицајца на мотору

Србија

Возило Н1 ударило полицајца на мотору

13 ч

0
Прерађивали месо у нехигијенским условима и продавали га грађанима

Србија

Прерађивали месо у нехигијенским условима и продавали га грађанима

14 ч

0
Goran Vesic

Србија

Весићу одређен кућни притвор

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

27

Из министарства исплаћено више од три милиона КМ премије

10

24

На ове ствари морате обратити пажњу ако се фарбате код куће

10

23

Празне полице у маркетима: Грађани забринути због несташице јаја

10

21

Уз помоћ ова два састојка побољшајте окус купус салате

10

16

Барена или димљена сланина, која је боља за здравље?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner