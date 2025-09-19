Владици Ћирковићу из Грачанице цариници одузели возило са српским регистарским ознакама

19.09.2025
08:08
Коментари:0
Владици Ћирковићу из Грачанице је такозвана косовска царина одузела аутомобил са српским регистарским ознакама које је дуги низ година возио са овлашћењем.
Ћирковић је испричао да су га јуче док се враћао из сјеверног дијела Косовске Митровице зауставили припадници такозване царине, рекли му да напусти возило и упитали га да је упознат са правилом да се аутомобил не смије возити уз овлашћење.
Он је навео да зна да је таква мјера најављена од 1. новембра, али да не зна зашто је у овом тренутку њему одузето возило које је свакодневно користио већ осам година.
Према ријечима Ћирковића, власник аутомобила је његова сестра, а он га је возио осам година и до сада није имао проблема, преноси Косово онлајн.
- Пролазио сам прелаз стално, никада нисам имао проблема са полицијом, али шта се данас десило не знам. Узели су ми кола, да ли ће сутра дијете, да ли ће мене да протјерају, не знам. Желим да живим на Косову, овдје радим, имам осмочлану породицу, то возило сам користио за личне потребе - рекао је Ћирковић.
Ћирковић је од такозване царине добио и обавјештења о возилима која су регистрована ван Косова у којима је наведено да са таквим возилом не смије да вози на Косову и Метохији без присуства власника.
Такозвана косовска полиција за регион сјевер саопштила је да од 1. новембра власници возила са страним таблицама не могу да учествују у саобраћају на Косову и Метохији дуже од три мјесеца.
