Нова маестрална партија Јокића, побједа Денвера

Агенције

20.11.2025

07:19

Фото: Tanjug / AP / Gerald Herbert

У побједи Денвер Нагетса на гостовању код Њу Орлеанс Пеликсанса 125:118, Никола Јокић је забиљежио 28 поена, 11 скокова и 12 асистенција.

Повратак Денвера на побједничке стазе послије изненађујућег пораза код куће од Чикага.

Нагетси су лако преломили посљедњи тим Запада као гости. Пеликанси су били најконкурентнији у првој дионици, коју су чак и добили 30:26, водивши 23:10 средином периода.

Много квалитетнији састав Денвера је без проблема преокренуо резултат и стигао до сигурне раздаљине. Пеликанси су успјели тек да умање пораз у завршници меча, спустивши се са минус 19 на минус шест.

Поентерски je бриљирао Пејтон Вотсон личним рекордом од 32 поена уз 12 скокова. Никола Јокић је био на свом рутинском нестварном нивоу, уписавши девет трипл-дабл од почетка сезоне - 28 поена, 11 скокова и 12 асистенција. Џамал Мари је стао на 16 поена.

Дарик Квин је предводио "Пеликане" са 30 поена.

Денвер је други на Западу са 11-3 и слиједи им врло тешко и важно гостовање код Хјустон Рокетса, који их прате са 10-3.

Никола Јокић

