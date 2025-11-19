Дончић водио Лејкерсе до побједе против Јуте

Извор:
Кошаркаши Лос Анђелес лејкерса победили су на домаћем паркету екипу Јута џеза са 140:126 у утакмици регуларног дела сезоне НБА лиге.
Један од најбољих кошаркаша свих времена се послије пропуштања старта сезоне вратио на паркет, али није био потребан екипи чији је лидер Лука Дончић.
Џејмс је због повреде доњег дијела леђа од маја био ван паркета, а на дуелу против Џеза одиграо је скоро 30 минута.
Јута је боље ушла у меч добивши прву четвртину захваљујући добром шуту за три поена. Гости су били у великом налету, готово сваки напад на старту дионице завршавао се тројком. На срећу Лејкерса проценти су опадали па су се гости ту зауставили на шест погођених из 14 покушаја.
Послије првих 12 минута било је 36:27 за екипу Вила Хардија која је и током већег дијела друге четвртине успјевала да има двоцифрену предност.
Тада је иступио Лука Дончић који је поенима одржавао домаћина у игри упркос расположенима Џорџу и Марканену на другој страни. Словенац је једини "кривац" што су Лејкерси на полувријеме отишли са минус четири - 67:71.
У другом полувремену се слика на паркету у потпуности промијенила. Домаћин је заиграо доста боље, готово сви кошаркаши који су били на паркету дали су допринос па су Лејкерси серијом направили 104:93 пред посљедњих 12 минута.
Стечену предност лако су чували до краја, а у једном тренутку било је и плус 23.
Лука Дончић убацио је 37 поена, Ривс је додао 26, Ејтон 20, Ларавија 16, а повратник Леброн Џејмс 11 уз 12 асистенција.
У тиму Јуте Кејонте Џорџ је постигао 33 поена, Марканен је додао 31.
