Да ли је Звезда оштећена у Љубљани? АБА лига се експресно огласила

Агенције

18.11.2025

14:05

Да ли је Звезда оштећена у Љубљани? АБА лига се експресно огласила
Фото: screenshot / YouTube / ABA Liga j.t.d.

Судијска комисија АБА лиге експресно се огласила поводом дешавања на утакмици 7. кола између Цедевите Олимпије и Црвене звезде, након које су црвено-бијели издали два саопштења!

Прво већ послухе утакмице, гдхе су рекли да су се жалили на суђење, друго дан касније - када се јавности обратио и први човјек Звезде Жељко Дрчелић.

На крају, донијет је сљедећи закључак од стране челника АБА лиге, везан за суђење:

- Пред сам крај меча, играч Црвене звезде са бројем 0, Милер-Мекинтајер, покушао је шут за три поена. Лопта је прошла кроз обруч у тренутку када је сат показивао 0,7 секунди до краја. Након прегледавања снимка путем ИРС система, судије су утврдиле да постоји јасна евиденција да погодак вриједи два поена, као и да је на сату остало 1,0 секунда. Судије су исправно примијениле ИРС протокол и донијеле исправну одлуку - пише у саопштењу на сајту лиге.

КК Црвена звезда

ABA liga

