Харис Џиновић оштро о Мелини, није штедио ријечи

18.11.2025

13:19

Фото: Youtube/ screenshot

Пјевач Харис Џиновић проговорио је о својој бившој супрузи Мелини Џиновић која се недавно вјерила за Енглеза и са којим планира свадбу.

Након развода Хариса Џиновића и Мелине Џиновић је изјавио: “Ја сам крив што сам давао“, и убрзо је та изјава постала вирална на друштвеним мрежама.

''Ево сад ћу то поновити. Људи то нису добро схватили, па су од тога направили фаму. На питање новинара сам одговорио да сам крив што сам превише давао и што у кући нису постојале никакве границе'', започео је Харис.

''У мојој кући није било не дам, не смијеш, не можеш, нећеш. Нисам ни ја строг човјек нити је она мени била строга жена. Дјеци је могла да буде строга мајка, али у односу са мном не'', наставио је Џиновић, па додао:

''Када сам рекао да сам превише давао, нисам мислио на финансијски део, већ на слободу живљења. Могла је да оде кад хоће, дође кад хоће, путује гдје хоће, троши колико хоће…. Мислио сам на све. Не знам шта сам више могао, једино да ампутирам руку, па и то да јој дам. Наравно да је све то коштало, али није ни битно, јако сам је волио. Ту се ништа није промијенило, осим што смо раздвојени. Тако је дама хтјела, пардон, госпођа. Дама не може бити. Мислила је да на крају свијета има нешто боље, досадио сам јој вјероватно и ја. Није мали период 20 година брака. Не могу да кривим некога што више неће да буде са мном, ја те нећу питати ни за разлог'', говорио је Џиновић у емисији “Премијера”.

Харис Џиновић је недавно коментарисао то што се његова супруга Мелина вјерила.

На констатацију да изгледа боље од Мелининог новог вјереника рекао сљедеће:

''Немам појма вјерујте ми, то је моја прошлост, нити ме занима, ја сам прошлошћу не могу ни да разговарам, ни да калкулишем нити да је мијењам'', рекао је пјевач.

Свадба у Монаку

Подсјетимо, Мелина Џиновић се верила за богатог Енглеза у Монаку.

Богати Енглез увелико све спрема за њихово вјенчање, а како извор за Блиц каже, свадба ће бити на његовом новом броду.

''Он већ има брод дугачак чак 48 метара, њега је купио 2013. године. Цијело љето су провели на њему, али он је одлучио да га стави на продају. Ријешио је да купи још већи брод на ком ће направити гала свадбу у Монаку'', рекао је извор.

Харис Џиновић

Мелина Џиновић

Đina Džinović

