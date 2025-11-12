Ђина Џиновић се огласила након што је Харис открио да нису у нормалним односим

Извор:
Курир
12.11.2025
08:08
Кћерка пјевача Хариса Џиновића, Ђина, у жижи је интересовања након што ју је отац јавно прозвао и открио да нису блиски.
Харис је рекао да, послије развода од Мелине, са кћерком није "у нормалним односима", док се Ђина сад огласила са делеке дестинације. Она се снимала у Шпанији, те је показала како сређена шета улицама Барселоне.
Ђина често хвали мајку, а у хаосу који је настао након развода родитеља јасно је стављала до знања свима да је највише занима да јој је мама добро.
"Мајкић мој, данас је дан који ћу заувијек славити гласније, срећније и захвалније од било ког другог јер је данас дан када ми те је Бог подарио... Не постоји ријеч која може да опише колико сам само захвална што си баш ти моја мајка. Сваки твој покрет, твоја снага, елеганција и невјероватна способност да у свакој ситуацији останеш достојанствена, остављају ме без даха", написала је Ђина мами рођенданску честитку прије пар дана. Ђина о тешким тренуцима: "Не знам шта бих без маме..."
"Дивим се твојој храбрости, карактеру и љубави коју истински пружаш... Искрено се надам да ћу једног дана имати макар трећину онога што ти носиш у себи... Не знам како бих прегурала многе тренутке без тебе. Ти си мој стуб, моја нада, моје огледало и моја највећа инспирација. Волим те бескрајно и заувијек ћу те славити, не само данас, већ сваког дана свог живота. Срећан ти мајко рођендан. Волим те највише", наводила је Ђина о мајци.
Харис се, иначе, осврнуо на развод са Мелином, који је био и те како пропраћен, док она о истом све вријеме ћути.
"Можда њој није ништа фалило. Можда нема шта да каже, онда је боље да ћути. Она никада није хтјела да разговара о борби за брак. Нисам ни са кћерком у нормалним односима, нигдке није савршено, ни у једној породици", искрено је рекао пјевач у емисији "Премијера, викенд специјал", који је успут прозвао и Ђину.
Подсјетимо, бивша жена Хариса Џиновића, Мелина Џиновић вјерила се недавно за богатог бизнисмена у Монаку, а њен партнер је прије само четири мјесеца добио дијете.
"Мелинин нови дечко је у јуну добио дијете са лепом и младом Украјинком. Са њом је био кратко у вези коју су прекинули током њене трудноће. Упркос томе, он није желио да то утиче на дијете које је одмах по рођењу признао", рекао је саговорник и истакао да је модна креаторка са њим у везу ушла када је био слободан, пише Курир.
