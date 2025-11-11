Logo
Тифа након дуго времена објавио пјесму

11.11.2025

15:38

Фото: Printscreen/Youtube/Balkaninfo

Пјевач Младен Војичић Тифа је након дуго времена објавио нову пјесму под називом "Анђео у паклу".

Ово је уједно почетак његове сарадње с издавачком кућом Хит рекордс. Пјесма је доступна на музичким стриминг сервисима. Тифа је открио чиме га је ова пјесма привукла да је сними и захвалио се својим сарадницима.

- Овај посао је једино што знам да радим и вјерујем да сте примијетили да сам мало другачији од других и због стила живота и због моје апсолутне преданости музици. За мене је било право освјежење, али и нормалан слијед догађања, сусрет с Мирославом Русом с којим сам кликнуо на прву у свему па и у многим свјетоназорима - казао је .

Даље је навео да му је текст пјесме 'Анђео у паклу' одмах запео за око јер је животна, једноставна и универзална и самим тиме у себи крије љепоту.

