Logo
Large banner

Рада Манојловић открила зашто се Милан Станковић повукао са сцене

11.11.2025

13:48

Коментари:

0
Рада Манојловић открила зашто се Милан Станковић повукао са сцене

Пјевач Милан Станковић већ дуже вријеме није присутан у јавности, а његова колегиница и бивша дјевојка Рада Манојловић говорила је о разлозима због којих се њен бивши повукао са сцене.

Рада је изненадила све када је открила да се помирила са бившим момком и да планира свадбу, а потом се осврнула на однос са Миланом Станковићем са којим је након раскида остала у пријатељским односима.

Automobil

Регион

Младић аутомобилом улетио на фудбалски терен, па дрифтовао: Штета преко 18.000 евра

- Чујемо се, али ми причамо о неким другим стварима. Кад би ви знали о чему ми причамо... па ми бистримо стварно неке теме ван естраде - рекла је Манојловићева.

Пјевачица се слаже са ставом многих да се Милан прерано повукао са медијске сцене.

- Људи вапе за њим. Ја пратим на мрежама колико се објављују сва његова гостовања, све његове песме се поново слушају. Људи су жељни новог старог Милана Станковића. Он је био много популаран када се појавио, прављене су фан групе, албуми са сличицама. То је било на нивоу популарности данашње Бресквице и Војажа на примјер - испричала је Манојловићева у емисији "Старс специјал".

Policija Srbija

Србија

Претучена и избодена д‌јевојка

О правим разлозима Милановог повлачења са естраде годинама се нагађа, а Рада је сада открила зашто је Станковић ставио тачку на каријеру у шоубизнису.

- Због медија се повукао. Иако данас сви имамо своје медије у виду мрежа, ја се и дан данас расплачем на неке наслове, понекад ноћима не спавам због неких наслова. Повриједе ме. Изнервирају ме толико да ме послије 17,18 година повриједе. Било је оних наслова "Рада прозвала цијело село да имају дјеце са комшијама". Мене је то толико погодило... Притом се ради о мом селу. Људи су се замјерили са мојим татом, њему су говорили јер сам ја далеко - рекла је Рада, коју су приче да је Милан хомосексуалац веома погађале.

Подијели:

Тагови:

Рада Манојловић

Milan Stanković

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сутра сунчано и топлије

Друштво

Сутра сунчано и топлије

41 мин

0
Lisice zatvor pritvor

Свијет

Нијемац ухапшен због платформе за атентате усмјерене на Меркелову и Шолца

44 мин

0
Запалила се кућа: Мушкарац задобио тешке опекотине

Регион

Запалила се кућа: Мушкарац задобио тешке опекотине

45 мин

0
Како да процијените да ли су гљиве јестиве?

Свијет

Како да процијените да ли су гљиве јестиве?

46 мин

0

Више из рубрике

Маца Дискреција јавно објавила свој цјеновник

Сцена

Маца Дискреција јавно објавила свој цјеновник

47 мин

0
Познат датум сахране оца Марије Шерифовић

Сцена

Познат датум сахране оца Марије Шерифовић

2 ч

0
Дарко Лазић у теретани

Сцена

Дарко Лазић непрепознатљив: Ошишао се на ћелаво, на глави ожиљак од несреће

3 ч

0
Ruža cvijet

Сцена

Преминуо легендарни глумац

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

20

Комуналци у трави открили злато од 30.000 евра

14

19

Познато када ће бити отворен нови гранични прелаз Градишка

14

17

Пијани возач ударио у полицијско возило, повријеђена два полицајца

14

13

Обратите пажњу на симптоме: Постоји више врста анемије

14

12

Монструозан снимак: Директор гурнуо аутистично дијете низ степенице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner