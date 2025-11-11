Рада Манојловић открила зашто се Милан Станковић повукао са сцене

11.11.2025
Пјевач Милан Станковић већ дуже вријеме није присутан у јавности, а његова колегиница и бивша дјевојка Рада Манојловић говорила је о разлозима због којих се њен бивши повукао са сцене.
Рада је изненадила све када је открила да се помирила са бившим момком и да планира свадбу, а потом се осврнула на однос са Миланом Станковићем са којим је након раскида остала у пријатељским односима.
- Чујемо се, али ми причамо о неким другим стварима. Кад би ви знали о чему ми причамо... па ми бистримо стварно неке теме ван естраде - рекла је Манојловићева.
Пјевачица се слаже са ставом многих да се Милан прерано повукао са медијске сцене.
- Људи вапе за њим. Ја пратим на мрежама колико се објављују сва његова гостовања, све његове песме се поново слушају. Људи су жељни новог старог Милана Станковића. Он је био много популаран када се појавио, прављене су фан групе, албуми са сличицама. То је било на нивоу популарности данашње Бресквице и Војажа на примјер - испричала је Манојловићева у емисији "Старс специјал".
О правим разлозима Милановог повлачења са естраде годинама се нагађа, а Рада је сада открила зашто је Станковић ставио тачку на каријеру у шоубизнису.
- Због медија се повукао. Иако данас сви имамо своје медије у виду мрежа, ја се и дан данас расплачем на неке наслове, понекад ноћима не спавам због неких наслова. Повриједе ме. Изнервирају ме толико да ме послије 17,18 година повриједе. Било је оних наслова "Рада прозвала цијело село да имају дјеце са комшијама". Мене је то толико погодило... Притом се ради о мом селу. Људи су се замјерили са мојим татом, њему су говорили јер сам ја далеко - рекла је Рада, коју су приче да је Милан хомосексуалац веома погађале.
