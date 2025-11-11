Logo
Large banner

Сутра сунчано и топлије

Извор:

АТВ

11.11.2025

13:40

Коментари:

0
Сутра сунчано и топлије
Фото: АТВ

У Републици Српској и ФБиХ сутра се очекује претежно сунчано и још топлије вријеме, прогноза је Републичког хидрометеоролошког завода Српске.

Свјежије ће бити у мјестима око ријека и у котлинама гдје се, након хладнијег и претежно ведрог јутра, дуже задржи јутарња магла.

Минимална температура ваздуха износиће од минус три степена Целзијусова у вишим предјелима до осам на југу, док ће се максимална кретати од 13 до 18, у вишим предјелима и мјестима са маглом од 10 степени Целзијусових.

vatrogasci

Регион

Запалила се кућа: Мушкарац задобио тешке опекотине

Данас су по котлинама и уз ријечне токове у централним, источним и сјеверним предјелима преовладавали магла и ниска облачност, док је у осталим предјелима било претежно ведро, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Подијели:

Таг:

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Lisice zatvor pritvor

Свијет

Нијемац ухапшен због платформе за атентате усмјерене на Меркелову и Шолца

46 мин

0
Запалила се кућа: Мушкарац задобио тешке опекотине

Регион

Запалила се кућа: Мушкарац задобио тешке опекотине

47 мин

0
Како да процијените да ли су гљиве јестиве?

Свијет

Како да процијените да ли су гљиве јестиве?

48 мин

0
Маца Дискреција јавно објавила свој цјеновник

Сцена

Маца Дискреција јавно објавила свој цјеновник

49 мин

0

Више из рубрике

Гранични прелаз Градишка

Друштво

Појачана фреквенција возила у Градишци и Рачи

51 мин

0
паре, новац, марке

Друштво

Стиже помоћ од 100 КМ уз новембарску пензију за неке кориснике

1 ч

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Друштво

Поскупљује гориво у Српској

2 ч

0
Окупљање у част храброг Петра Шарића у Бањалуци

Друштво

Окупљање у част храброг Петра Шарића у Бањалуци

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

23

Мазалица: Наредне године усвојити нови закон о спречавању сукоба интереса

14

20

Комуналци у трави открили злато од 30.000 евра

14

19

Познато када ће бити отворен нови гранични прелаз Градишка

14

17

Пијани возач ударио у полицијско возило, повријеђена два полицајца

14

13

Обратите пажњу на симптоме: Постоји више врста анемије

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner