Сутра сунчано и топлије

У Републици Српској и ФБиХ сутра се очекује претежно сунчано и још топлије вријеме, прогноза је Републичког хидрометеоролошког завода Српске.
Свјежије ће бити у мјестима око ријека и у котлинама гдје се, након хладнијег и претежно ведрог јутра, дуже задржи јутарња магла.
Минимална температура ваздуха износиће од минус три степена Целзијусова у вишим предјелима до осам на југу, док ће се максимална кретати од 13 до 18, у вишим предјелима и мјестима са маглом од 10 степени Целзијусових.
Данас су по котлинама и уз ријечне токове у централним, источним и сјеверним предјелима преовладавали магла и ниска облачност, док је у осталим предјелима било претежно ведро, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
