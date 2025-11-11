Окупљање у част храброг Петра Шарића у Бањалуци

11.11.2025
11:32
Коментари:0
У част храброг борца Петра Шарића из Бањалуке, који је преминуо у Бечу након краће борбе, грађани Бањалуке вечерас, 11. новембра, окупиће се у центру града.
Како је објављено на друштвеним мрежама, окупљање је заказано за 19 часова на Тргу Крајине испред Боске.
Грађани су позвани да дођу са балонима који ће бити пуштени у част младог Петра.
Подсјећамо, вијест о прераном одласку младог Петра погодила је регион у сриједу, 5. новембра, а сахрана је била у недјељу, 9. новембра.
Иначе, Петар је био у Бечу гдје је примао терапију, а како је раније говорила његова мајка, био је направљен огроман напредак.
Крајем августа њему је откривен риједак и агресиван малигни тумор, а у међувремену је оперисан.
За даље лијечење су му била потребна огромна финансијска средства, а бројни хумани грађани, организације и институције стали су уз Петра у његовој борби коју је храбро водио.
