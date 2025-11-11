Метеоролози најавили: Слиједи стабилизација времена, па снијег

11.11.2025
Испред нас је, према средњорочној прогнози Федералног хидрометеоролошког завода, период стабилних временских прилика, међутим, како наводе, почетком наредне седмице могућ је снијег. Како су истакли, наредних дана преовладаваће мало до умјерено облачно и претежно сунчано вријеме.
"У централним и сјеверним подручјима Босне и Херцеговине пријеподне изгледна је магла и ниска облачност, која се у котлинским подручјима може задржати већи дио дана. Стабилизацију временских прилика пратиће пад температуре ваздуха", написали су они.
Како су додали, средином седмице се очекује и слаб мраз.
"Минималне температуре ваздуха варираће углавном између -2°C и 4°C у Босни, до 8°C у Херцеговини. Највише дневне температуре између 10°C и 15°C у Босни до 17 на подручју Херцеговине. На подручјима дуготрајније магле максималне температуре углавном испод 10°C", истакли су они.
Међутим, почетком сљедеће седмице, према њиховој прогнози, БиХ ће захватити ново наоблачење праћено новим падавинама.
"У централним дијеловима земље на претпланинским и планинским подручјима могућа је појава снијега, док се на југу и сјеверу очекује киша. Јутарње температуре варираће између 1°C и 6°C у Босни до 10°C на југу Херцеговине. Максималне температуре између 5°C и 11°C у Босни до 16°C у Херцеговини", стоји у прогнози ФХМЗ-а.
