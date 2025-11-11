Logo
У Српској рођено 16 беба

11.11.2025

08:02

Коментари:

0
Беба дијете
Фото: Ivone De Melo/Pexels

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 16 беба, шест дјечака и 10 дјевојчица, потврђено је Срни у породилиштима.

У породилишту Бањалука рођено је 11 беба, Бијељини двије, те по једна у Приједору, Требињу и Градишци.

Саобраћајна несрећа

Хроника

Сударила се два аутобуса у Бањалуци

У Бањалуци су рођена четири дјечака и седам дјевојчица, Бијељини двије дјевојчице, Приједору и Требињу по дјечак, а у Градишци дјевојчица.

У породилиштима Зворник, Невесиње, Фоча и Источно Сарајево није било порода.

Подаци из породилишта у Добоју нису били доступни.

