У Српској рођено 16 беба

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 16 беба, шест дјечака и 10 дјевојчица, потврђено је Срни у породилиштима.
У породилишту Бањалука рођено је 11 беба, Бијељини двије, те по једна у Приједору, Требињу и Градишци.
У Бањалуци су рођена четири дјечака и седам дјевојчица, Бијељини двије дјевојчице, Приједору и Требињу по дјечак, а у Градишци дјевојчица.
У породилиштима Зворник, Невесиње, Фоча и Источно Сарајево није било порода.
Подаци из породилишта у Добоју нису били доступни.
