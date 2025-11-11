Logo
Large banner

Воцап уводи опцију слања порука између различитих платформи

11.11.2025

07:50

Коментари:

0
Vocap telefon
Фото: Anton/Pexels

Ускоро бисте могли да користите Воцап за слање порука људима који користе друге апликације за дописивање – али постоји једна зачкољица, и то прилично велика.

Портал Андроид Полице је објавио у четвртак да Воцап тестира подршку за апликације трећих страна, што би омогућило међусобно дописивање корисника различитих платформи. Ипак, како се наводи, та функција ће најприје бити доступна само у одређеним регионима, преноси PCPress.

аутопут

Друштво

Несметано одвијање саобраћаја, опрез на дионицама кроз усјеке

Разлог за ову промјену лежи у Закону о дигиталним тржиштима Европске уније (Дигитал Маркетс Ацт – ДМА), који од технолошких компанија захтијева строжа правила пословања на територији ЕУ. Управо тај закон је раније ове године довео до тога да гиганти попут компанија Apple и Мета плате казне од стотине милиона евра.

За сада, бета верзија Воцапа омогућава размјену порука само с апликацијом BirdyChat, али план је да се подршка постепено прошири и на друге сервисе – макар у Европи.

илу-кафа-02102025

Здравље

Свако јутро додајте ово у кафу и бићете пуни енергије цијели дан

За остатак свијета, међутим, све остаје по старом – док Европљани добијају повезаност, корисници у другим дијеловима свијета и даље су заробљени у оквиру својих изабраних апликација.

Подијели:

Таг:

Воцап

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Horoskop

Занимљивости

Коме су звијезде наклоњене данас?

2 ч

0
Сенат САД одобрио приједлог закона о финансирању за окончање блокаде рада владе

Свијет

Сенат САД одобрио приједлог закона о финансирању за окончање блокаде рада владе

2 ч

0
Дан примирја у Првом свјетском рату

Друштво

Дан примирја у Првом свјетском рату

2 ч

0

Више из рубрике

Велико археолошко откриће: Пронађена праисторијска гробница

Наука и технологија

Велико археолошко откриће: Пронађена праисторијска гробница

23 ч

0
Ових пет информација никада немојте дијелити с умјетном интелигенцијом

Наука и технологија

Ових пет информација никада немојте дијелити с умјетном интелигенцијом

1 д

0
Тесла прецизно предвидио како ће свијет изгледати 2035. године

Наука и технологија

Тесла прецизно предвидио како ће свијет изгледати 2035. године

1 д

0
Микрофон студио пјевање

Наука и технологија

АИ пјевачица Ксанија Моне потписала милионски уговор

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

11

Дјевојка претучена и избодена, трага се за осумњиченим

10

04

Италијански кошаркаш закуцао Ферари у зид куће, боре му се за живот

10

03

Докторка пронађена мртва близу границе: Кћерка изнијела тешке оптужбе

10

01

Срамно је ово што се ради Богдану Богдановићу

09

59

Откривена "Луцифер" пчела

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner