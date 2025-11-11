Воцап уводи опцију слања порука између различитих платформи

11.11.2025
07:50
Коментари:0
Ускоро бисте могли да користите Воцап за слање порука људима који користе друге апликације за дописивање – али постоји једна зачкољица, и то прилично велика.
Портал Андроид Полице је објавио у четвртак да Воцап тестира подршку за апликације трећих страна, што би омогућило међусобно дописивање корисника различитих платформи. Ипак, како се наводи, та функција ће најприје бити доступна само у одређеним регионима, преноси PCPress.
Друштво
Несметано одвијање саобраћаја, опрез на дионицама кроз усјеке
Разлог за ову промјену лежи у Закону о дигиталним тржиштима Европске уније (Дигитал Маркетс Ацт – ДМА), који од технолошких компанија захтијева строжа правила пословања на територији ЕУ. Управо тај закон је раније ове године довео до тога да гиганти попут компанија Apple и Мета плате казне од стотине милиона евра.
За сада, бета верзија Воцапа омогућава размјену порука само с апликацијом BirdyChat, али план је да се подршка постепено прошири и на друге сервисе – макар у Европи.
Здравље
Свако јутро додајте ово у кафу и бићете пуни енергије цијели дан
За остатак свијета, међутим, све остаје по старом – док Европљани добијају повезаност, корисници у другим дијеловима свијета и даље су заробљени у оквиру својих изабраних апликација.
Наука и технологија
23 ч0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму