Свако јутро додајте ово у кафу и бићете пуни енергије цијели дан

Кафа је напитак без ког велики број људи не може ни да замисли да започне свој дан, а уз ове додатке она заиста постаје енергетска бомба за цијели дан. Ради се о мјешавини кокосовог уља, какаа и природног шећерног алкохола (еритритол) којег зову и здравом замјеном за класични шећер.
Свако јутро се кашичица те смјесе додаје у врућу кафу. Они који су испробали ову методу добијања енергије кажу да заиста помаже.
Иначе, какао је богат гвожђем, бакром, магнезијумом, манганом, калијумом, фосфором, цинком и селеном. Осим тога, какао је намирница која има изузетно пуно антиоксиданса, више од већине друге хране.
Улога кокосовог уља је успоравање пробаве кофеина и смањивање нежељеног ефекта кафе. Оно садржи одређене засићене масне киселине које се лако разграђују и релативно брзо претварају у енергију. Комбинација кокосовог уља и кофеина смањује драматичне успоне и падове енергије у телу и обезбеђује енергију која је дуготрајнија и стабилнија.
Такође, масне киселине какве су у кокосовом уљу смањују апетит и осјећај глади па могу допринијети губитку сувишних килограма. Према једној студији, људи који намирнице с таквим масним киселинама једу за доручак, обично ручају касније од оних који немају такву навику.
Рецепт за ту мјешавину:
Састојци:
-шољица (од 2,5 дцл) омекшаног кокосовог уља
-шољица (од 2,5 дцл) какаа
-3 кашичице еритритола
Поступак:
Све састојке добро промијешајте, тако да смјеса буде глатка па је ставите у теглу и у фрижидер да постане чврста.
Потом теглу чувајте у ормарићу поред кафе и додајте у јутарњу шољицу омиљеног напитка – по једну кашичицу. Мијешајте док се не отопи.
