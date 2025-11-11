Logo
Свако јутро додајте ово у кафу и бићете пуни енергије цијели дан

Извор:

Крстарица

11.11.2025

07:39

Свако јутро додајте ово у кафу и бићете пуни енергије цијели дан
Фото: pexels/ Raymond Petrik

Кафа је напитак без ког велики број људи не може ни да замисли да започне свој дан, а уз ове додатке она заиста постаје енергетска бомба за цијели дан. Ради се о мјешавини кокосовог уља, какаа и природног шећерног алкохола (еритритол) којег зову и здравом замјеном за класични шећер.

Свако јутро се кашичица те смјесе додаје у врућу кафу. Они који су испробали ову методу добијања енергије кажу да заиста помаже.

Horoskop

Занимљивости

Коме су звијезде наклоњене данас?

Иначе, какао је богат гвожђем, бакром, магнезијумом, манганом, калијумом, фосфором, цинком и селеном. Осим тога, какао је намирница која има изузетно пуно антиоксиданса, више од већине друге хране.

Улога кокосовог уља је успоравање пробаве кофеина и смањивање нежељеног ефекта кафе. Оно садржи одређене засићене масне киселине које се лако разграђују и релативно брзо претварају у енергију. Комбинација кокосовог уља и кофеина смањује драматичне успоне и падове енергије у телу и обезбеђује енергију која је дуготрајнија и стабилнија.

Такође, масне киселине какве су у кокосовом уљу смањују апетит и осјећај глади па могу допринијети губитку сувишних килограма. Према једној студији, људи који намирнице с таквим масним киселинама једу за доручак, обично ручају касније од оних који немају такву навику.

srbija zastava

Друштво

Дан примирја у Првом свјетском рату

Рецепт за ту мјешавину:

Састојци:

-шољица (од 2,5 дцл) омекшаног кокосовог уља

-шољица (од 2,5 дцл) какаа

-3 кашичице еритритола

Поступак:

Све састојке добро промијешајте, тако да смјеса буде глатка па је ставите у теглу и у фрижидер да постане чврста.

Аеродром

Свијет

Превозио путнике, па се закуцао у док терминала: Броје се повријеђени

Потом теглу чувајте у ормарићу поред кафе и додајте у јутарњу шољицу омиљеног напитка – по једну кашичицу. Мијешајте док се не отопи.

