Превозио путнике, па се закуцао у док терминала: Броје се повријеђени

Извор:
Телеграф
11.11.2025
07:16
Коментари:0
Возило за превоз путника до и од авиона на аеродрому код Вашингтона имало је несрећу у којој је повријеђено најмање 18 људи.
Возило, познато и као покретни салон, ударило је у док на Међународном аеродрому Вашингтон Далес око 22.30 по нашем времену у понедјељак.
Свијет
Најмање 18 особа погинуло у тајфуну који је погодио Филипине, олуја иде ка Тајвану
Према саопштењу Управе аеродрома Метрополитен Вашингтон, возило је ударило у док, при чему је оштећен и терминал. Повријеђени путници су помоћу степеница напустили возило и пребачени су у болницу. Према првим информацијама, нико није животно угрожен.
Употреба такозваних "покретних салона" на аеродрому Далас датира још из 1959. године, а одавно су на мети критика као застарјели и недовољно модерни. Возило је превозило путнике са одсјека Д и ударило у док под углом док се приближавало терминалу, саопштила је портпаролка аеродрома Кристал Носал.
Она је додала да аеродром остаје отворен и да функционише нормално. За сада није познато колико је путника било у возилу у тренутку судара.
Далас, који се налази у савезној држави Вирџинији, али служи као један од главних аеродрома за путнике који путују у и из Вашингтона, има флоту од 19 покретних салона, од којих сваки може да превезе до 102 особе.
Друштво
Славимо Светог преподобног Аврамија Затворника: Вјерује се да треба истрпјети све недаће
Раније ове недјеље, бивши званичник Трампове администрације, номинован за место у одбору МWАА, критиковао је ова возила, рекавши пред сенаторима током саслушања за потврду да је "ова врста превозног средства реликт прошлости".
"Срамота је да међународни путници, који посјећују престоницу најмоћније нације на свијету, буду превожени као да су се вратили у шездесете године", рекао је Трент Морс.
Према подацима НБЦ Вашингтона, покретни салони били су умијешани у 16 несрећа током десетогодишњег периода између 2007. и 2017. године, укључујући и једну са смртним исходом.
Сцена
Погинуо познати српски ди-џеј
Најнови инцидент догодио се усред актуелне обуставе рада америчке владе, која је изазвала кашњења летова и дуге редове на аеродромима широм САД.
Најновије
Најчитаније
10
17
10
16
10
14
10
14
10
11
Тренутно на програму