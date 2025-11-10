На помолу велика криза: Хоће ли бити распуштања Народне скупштине?

Извор:
АТВ
10.11.2025
23:10
Предсједник Републике Српске у консултацијама са премијером и предсједником НСРС може распустити Народну скупштину. Све то пред редовне изборе наредне године могло би да направи озбиљне проблеме у Републици Српској, јер би остали без парламента до октобра 2026. године. У емисији битно. АТВ-а постављено је питање хоће ли Бранко Блануша, ако побиједи на изборима за предсједника Републике, распустити НСРС?
"У случају да Народна скупштина скрати свој мандат или буде распуштена, избори за нову Народну скупштину морају се одржати у року од 60 дана од дана доношења одлуке о скраћивању мандата. Изборе расписује предсједник Републике", јасно је наведено у Уставу Републике Српске.
Изборни закон прописује да се пријевремени избори неће одржати ако је до редовних остало шест мјесеци. Међутим, расписивање нових, силне процедуре, могле би нас довести у ситуацију да пријевремених избора за Народну скупштину не би било, што би Републику Српску оставило без парламента скоро читаву 2026. годину.
Да ли би Бранко Блануша распустио Народну скупштину, питали смо госте у студио АТВ-а.
"Прво ће покушати да јој врати дигнитет, тако што ће је сазвати. Што ће кандидовати теме које се тичу грађана Републике Српске. Ако од ње не би било користи, зашто је не би распустили. Сазиваће владу, предлагаће владу", каже посланик СДС-а Недељко Гламочак.
На то је прво бурно реаговао посланик НПС-а Дарко Бањац.
"Ви би распустили Народну скупштину у години када је не можете изабрати? И онда добијате кризу у Српској. Немате парламент једне земље да нам може радити ко шта хоће" - Бањац
ПДП-ов посланик Славиша Марковић не вјерује у ту могућност.
"Не очекујем да ће се то десити. Очекујем неке друге ствари, да дођемо до неких података које ова власт крије неколико година. Добро би било да имамо предсједника који је транспарентан. Не сматрам да је нормално живјети у друштву у којем Влада задужи све грађане Републике Српске и онда неће да каже код кога су се задужили", Славиша Марковић.
Посланик НСРС-а Срђан Мазалица надовезао се на причу и поручуио да би таква одлука била дно дна.
"Чули смо отворено од колеге из СДС-а да ће он (Бранко Блануша) распустити НСРС. И то је катастрофа, дно дна. Да у години која долази ми немамо парламент, ни законе који обављају своју функцију", каже Мазалица.
Он се осврнуо на поруку опозиције да би Бранко Блануша могао предлагати неке законе, и истакао да то опозиција већ може са својим капацитетом и да не види шта би ту могло бити ново.
"Осим овога што је рекао господин Гламочак да они планирају да направе институционални хаос у Републици Српској. Колега Марковић је свјестан шта таква порука значи у овом јеку предизборне кампање", каже Мазалица.
