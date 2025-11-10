Logo
Large banner

Селак: Грађани су изабрали свог предсједника – чувамо вољу народа и институције Републике Српске

10.11.2025

19:55

Коментари:

0
Селак: Грађани су изабрали свог предсједника – чувамо вољу народа и институције Републике Српске
Фото: Ustupljena fotografija

Предсједник Социјалистичке партије Српске Горан Селак присуствовао је вечерас заједничком скупу у Дракулићу и Шарговцу, гдје је разговарао са мјештанима и обратио се присутнима.

„Вечерас смо у Дракулићу и Шарговцу осјетили снажну енергију јединства народа који чува и гради Републику Српску. Та енергија нас држи заједно и води напријед“, истакао је Селак.

Он је нагласио да је неопходно чувати институције Републике Српске и поштовање изборне воље грађана.

„Грађани Републике Српске су прије три године изабрали свог предсједника. Ми нисмо тражили ове изборе. Али смо вечерас овдје да покажемо да поштујемо вољу народа и да смо одлучни да очувамо институционалну стабилност“, поручио је Селак.

Селак је истакао да Социјалистичка партија Српске поносно стоји уз заједничког кандидата за предсједника Републике Српске, професора др Синишу Карана.

„Стојимо уз човјека који зна, може и хоће да води Српску сигурно и одговорно. Сваку нашу ријеч и сваки наш корак води љубав према народу и овој земљи“, додао је он.

На крају, Селак је позвао на јединство и одговорност.

„Позивам све да у наредним данима покажемо јединство и подршку Републици Српској, њеним институцијама и људима који је бране и граде“, закључио је предсједник Социјалистичке партије Српске.

Подијели:

Таг:

Пријевремени избори 2025

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Станивуковић о републичким умјесто о градским проблемима, стигао му одговор

Република Српска

Станивуковић о републичким умјесто о градским проблемима, стигао му одговор

2 ч

3
Цвијановић: СНСД је брана унитаризацији БиХ, а не СДС

Република Српска

Цвијановић: СНСД је брана унитаризацији БиХ, а не СДС

2 ч

1
Станивуковић намонтирао изјаву Жељке Цвијановић, стиже тужба

Република Српска

Станивуковић намонтирао изјаву Жељке Цвијановић, стиже тужба

5 ч

0
"Ситни манипулатор" Цвијановић тужи Станивуковића, ево и због чега

Република Српска

"Ситни манипулатор" Цвијановић тужи Станивуковића, ево и због чега

5 ч

4
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

52

Трагедија на Завршном Мастерсу: Преминула двојица навијача, један се срушио усред меча

21

47

Трамп: Ако се то деси, Америка би изгубила два билиона долара

21

29

Враћа се Александра Пријовић, ево гдје ће пјевати за Нову годину

21

23

Како препознати хронични стрес: Симптоми на које треба обратити пажњу

21

20

Огласила се Звезда: Владан Милојевић остаје без чак 19 играча

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner