Селак: Грађани су изабрали свог предсједника – чувамо вољу народа и институције Републике Српске

10.11.2025
19:55
Коментари:0
Предсједник Социјалистичке партије Српске Горан Селак присуствовао је вечерас заједничком скупу у Дракулићу и Шарговцу, гдје је разговарао са мјештанима и обратио се присутнима.
„Вечерас смо у Дракулићу и Шарговцу осјетили снажну енергију јединства народа који чува и гради Републику Српску. Та енергија нас држи заједно и води напријед“, истакао је Селак.
Он је нагласио да је неопходно чувати институције Републике Српске и поштовање изборне воље грађана.
„Грађани Републике Српске су прије три године изабрали свог предсједника. Ми нисмо тражили ове изборе. Али смо вечерас овдје да покажемо да поштујемо вољу народа и да смо одлучни да очувамо институционалну стабилност“, поручио је Селак.
Селак је истакао да Социјалистичка партија Српске поносно стоји уз заједничког кандидата за предсједника Републике Српске, професора др Синишу Карана.
„Стојимо уз човјека који зна, може и хоће да води Српску сигурно и одговорно. Сваку нашу ријеч и сваки наш корак води љубав према народу и овој земљи“, додао је он.
На крају, Селак је позвао на јединство и одговорност.
„Позивам све да у наредним данима покажемо јединство и подршку Републици Српској, њеним институцијама и људима који је бране и граде“, закључио је предсједник Социјалистичке партије Српске.
Република Српска
2 ч3
Република Српска
2 ч1
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч4
Најновије
Најчитаније
21
52
21
47
21
29
21
23
21
20
Тренутно на програму