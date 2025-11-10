Станивуковић намонтирао изјаву Жељке Цвијановић, стиже тужба

Извор:
Предсједник ПДП-а или Покрета Сигурна Српска Драшко Станивуковић намонтирао је изјаву српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић и подијелио на друштвене мреже.
Станивуковић је намонтирао интервју који је Цвијановић дала за емисију Истрага седмице. Дио у којем новинар пита Цвијановићеву "да ли је литијум пакет договора (са САД)", Станивуковић је избацио дио када она одговара са "не, није". Умјесто дог дијела додао је дио у интервјуу гдје Цвијановић у једном тренутку изговара "наравно".
Видео је објавио на својим друштвеним мрежама гдје је оптужио Цвијановићеву управо због ове изјаве чиме је изазвао коментаре својих пратилаца који су вријеђали српског члана Предсједништва БиХ.
Након тога је реаговала и сама Жељка Цвијановић која му је поручила да ће због подмукле манипулације зарадити тжбу, а Станивуковића је назваоа "малим ситним преварантом".
"Већ си једну тужбу против мене изгубио, али нисам се хвалила, рачунајући да ћеш одрасти и опаметити се. Знала сам да си спреман на све, али нисам знала да си толико очајан да изнесеш оволико провидну и провјерљиву лажну конструкцију", поручила је Цвијановић.
Она је истакла да очекује јавно извињење у року од 24 часа, да би брже прешли на сљедеће процедуре.
Авдо: Да ли је литијум пакет договора?— Срђан Мазалица (@SrdjanMazalica) November 10, 2025
Жељка: Не, не, не, није!
Код лажног монтажера, фалсификатора, ситног преваранта и шибицара, у видеу након Авдиног питања, Жељка каже "наравно".
Ово је за тужбу. pic.twitter.com/JvU2ha6TVF
