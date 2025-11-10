Logo
Large banner

Станивуковић намонтирао изјаву Жељке Цвијановић, стиже тужба

Извор:

АТВ

10.11.2025

16:44

Коментари:

0
Станивуковић намонтирао изјаву Жељке Цвијановић, стиже тужба

Предсједник ПДП-а или Покрета Сигурна Српска Драшко Станивуковић намонтирао је изјаву српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић и подијелио на друштвене мреже.

Станивуковић је намонтирао интервју који је Цвијановић дала за емисију Истрага седмице. Дио у којем новинар пита Цвијановићеву "да ли је литијум пакет договора (са САД)", Станивуковић је избацио дио када она одговара са "не, није". Умјесто дог дијела додао је дио у интервјуу гдје Цвијановић у једном тренутку изговара "наравно".

Видео је објавио на својим друштвеним мрежама гдје је оптужио Цвијановићеву управо због ове изјаве чиме је изазвао коментаре својих пратилаца који су вријеђали српског члана Предсједништва БиХ.

Након тога је реаговала и сама Жељка Цвијановић која му је поручила да ће због подмукле манипулације зарадити тжбу, а Станивуковића је назваоа "малим ситним преварантом".

"Већ си једну тужбу против мене изгубио, али нисам се хвалила, рачунајући да ћеш одрасти и опаметити се. Знала сам да си спреман на све, али нисам знала да си толико очајан да изнесеш оволико провидну и провјерљиву лажну конструкцију", поручила је Цвијановић.

Она је истакла да очекује јавно извињење у року од 24 часа, да би брже прешли на сљедеће процедуре.

Подијели:

Тагови:

Жељка Цвијановић

Драшко Станивуковић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

"Ситни манипулатор" Цвијановић тужи Станивуковића, ево и због чега

Република Српска

"Ситни манипулатор" Цвијановић тужи Станивуковића, ево и због чега

3 ч

4
Предвиђене субвенције од 250.000 КМ домовима пензионера Бањалука и Требиње

Република Српска

Предвиђене субвенције од 250.000 КМ домовима пензионера Бањалука и Требиње

5 ч

0
Тадић: Судар пропагандних лажи из политичког Сарајева и истине из Бањалуке

Република Српска

Тадић: Судар пропагандних лажи из политичког Сарајева и истине из Бањалуке

6 ч

0
Ковачевић опозицији: Да смо били спремни трговати интересима Српске, ваљда би истрговали да нам не уводе санкције

Република Српска

Ковачевић опозицији: Да смо били спремни трговати интересима Српске, ваљда би истрговали да нам не уводе санкције

6 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

29

Цвијановић: СНСД је брана унитаризацији БиХ, а не СДС

19

07

Послије трагичне смрти Младена Жижовића, Раднички Крагујевац именовао новог тренера

18

57

Централне вијести, 10.11.2025.

18

56

Враћа се Михољско љето?

18

51

Трамп: Патриоте које нису узимале слободно ће добити по 10.000 долара

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner