"Ситни манипулатор" Цвијановић тужи Станивуковића, ево и због чега

10.11.2025

16:22

Коментари:

1
Фото: ATV

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић најавила је тужбу против градоначелника Бањалуке Драшка Станивуковића због манипулације видео материјалом њеног интервјуа.

"Већ си једну тужбу против мене изгубио, али нисам се хвалила, рачунајући да ћеш одрасти и опаметити се. Знала сам да си спреман на све, али нисам знала да си толико очајан да изнесеш оволико провидну и провјерљиву лажну конструкцију. Да ћеш тамо гдје сам изричито рекла 'не и не' убацити 'наравно'" написала је она на Икс-у.

Станивуковић је објавио намонтиран дио разговора уз оптужбу да су Милорад Додик и "његова екипа" за личну слободу спремни да плате имовином српског народа".

"Госпођа Цвијановић мора да зна да Република Српска није Узбекистан, Таџикистан или Казахстан, земље које су и до 100 пута површински веће од Републике Српске и можда могу да потписују споразуме о минералима. Република Српска није на продају, ова земља је крвљу натопљена да бисмо имали своју слободу и звоју земљу, а не да би је они распродавали да спасу себе!", написао је Станивуковић у монтираном снимку.

Жељка Цвијановић

Драшко Станивуковић

Коментари (1)
