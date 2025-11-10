"Ситни манипулатор" Цвијановић тужи Станивуковића, ево и због чега

10.11.2025
16:22
Коментари:1
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић најавила је тужбу против градоначелника Бањалуке Драшка Станивуковића због манипулације видео материјалом њеног интервјуа.
"Већ си једну тужбу против мене изгубио, али нисам се хвалила, рачунајући да ћеш одрасти и опаметити се. Знала сам да си спреман на све, али нисам знала да си толико очајан да изнесеш оволико провидну и провјерљиву лажну конструкцију. Да ћеш тамо гдје сам изричито рекла 'не и не' убацити 'наравно'" написала је она на Икс-у.
За ову подмуклу манипулацију ћеш зарадити тужбу, мали ситни преваранту @Stanivukovic_D .— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) November 10, 2025
Станивуковић је објавио намонтиран дио разговора уз оптужбу да су Милорад Додик и "његова екипа" за личну слободу спремни да плате имовином српског народа".
"Госпођа Цвијановић мора да зна да Република Српска није Узбекистан, Таџикистан или Казахстан, земље које су и до 100 пута површински веће од Републике Српске и можда могу да потписују споразуме о минералима. Република Српска није на продају, ова земља је крвљу натопљена да бисмо имали своју слободу и звоју земљу, а не да би је они распродавали да спасу себе!", написао је Станивуковић у монтираном снимку.
Прво званично признање: Милорад Додик и његова екипа личну слободу спремни су да плате имовином српског народа! Литијум и природна богатства стављени су на сто као залог пред страним центрима моћи и људима који држе њихове досијее.— Драшко Станивуковић (@Stanivukovic_D) November 9, 2025
Они који су годинама галамили о одбрани Српске,… pic.twitter.com/uKgt6Mu92V
