Кошарац: За СНСД не постоји питање државне имовине

Извор:

СРНА

10.11.2025

12:38

Кошарац: За СНСД не постоји питање државне имовине
Фото: Уступљена фотографија

Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац поручио је да СНСД одбија да учествује у било каквој расправи о питању имовине јер је оно ријешено Дејтонским мировном споразумом и са жаљењем констатовао да је опозиција у Српској прихватила сарајевски наратив о такозваној државној имовини, о чему брује и сарајевски зидови.

Наводећи да БиХ не постоји као суверена држава, Кошарац у изјави за Срну подсјећа да је чак и оно што би требало да јој буду симболи, попут заставе, химне и грба, наметнуто међународним интервенционизмом.

Кокаин Тузла

Хроника

Пали дилери: У руксаку крили кокаин, вриједан 400.000 марака!

"Политичко Сарајево упорно призива окупатора Кристијана Шмита да наметне закон о такозваној државној имовини, мимо дејтонског Устава БиХ. Никада нећемо пристати на то! Имовина је ријешена у Дејтонском споразуму и она припада Српској и Федерацији БиХ. БиХ је празна љуштура", истакао је Кошарац.

Он је поновио да је за СНСД питање државне имовине јасно јер имовина, према Дејтонском споразуму, припада Српској.

Сташа Кошарац

