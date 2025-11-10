Прокоцкао паре које није имао, ојадио газду за више од 30.000 КМ

Извор:
Блиц
10.11.2025
12:25
Коментари:0
Полицијски службеници Регионалног центра безбједности "Центар", Одјељења безбједност Подгорица процесуирали су особу осумњичену за утају.
Наиме, службеницима Одјељења безбједности Подгорица пријављено је да је С.М. (57), запослени у једном аутомат клубу у Главном граду Црне Горе на радном мјесту оператера, у току дана играо игру на срећу – рулет, претходно не уплативши готовину за играње наведене игре, те оштетивши правно лице у којем је запослен за износ од 16.811 евра, наводи се у саопштењу.
Занимљивости
Сутра је најмоћнији дан у години: Ево шта треба да урадите
Службеници подгоричке полиције су, додаје УП, изашли на лице мјеста гдје су затекли четири особе, од којих једна С.М.
"Од свих особа су прикупљена обавјештења на записник те је са догађајем упознат тужилац у Основном државном тужилаштву у Подгорици који се изјаснио да се у радњама С.М. стичу елементи кривичног дјела утаја", наводе у полицији.
По налогу тужиоца С.М. је ухапшен због сумње да је извршио наведено кривично дјело и он је уз кривичну пријаву приведен тужиоцу на даљу надлежност у законском року, преноси "Блиц".
Регион
1 ч0
Регион
2 ч0
Регион
4 ч0
Регион
5 ч0
Најновије
Најчитаније
13
54
13
53
13
49
13
49
13
41
Тренутно на програму