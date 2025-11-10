Logo
Прокоцкао паре које није имао, ојадио газду за више од 30.000 КМ

Блиц

10.11.2025

Прокоцкао паре које није имао, ојадио газду за више од 30.000 КМ

Полицијски службеници Регионалног центра безбједности "Центар", Одјељења безбједност Подгорица процесуирали су особу осумњичену за утају.

Наиме, службеницима Одјељења безбједности Подгорица пријављено је да је С.М. (57), запослени у једном аутомат клубу у Главном граду Црне Горе на радном мјесту оператера, у току дана играо игру на срећу – рулет, претходно не уплативши готовину за играње наведене игре, те оштетивши правно лице у којем је запослен за износ од 16.811 евра, наводи се у саопштењу.

Службеници подгоричке полиције су, додаје УП, изашли на лице мјеста гдје су затекли четири особе, од којих једна С.М.

"Од свих особа су прикупљена обавјештења на записник те је са догађајем упознат тужилац у Основном државном тужилаштву у Подгорици који се изјаснио да се у радњама С.М. стичу елементи кривичног дјела утаја", наводе у полицији.

По налогу тужиоца С.М. је ухапшен због сумње да је извршио наведено кривично дјело и он је уз кривичну пријаву приведен тужиоцу на даљу надлежност у законском року, преноси "Блиц".

