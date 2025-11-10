Због загађеног ваздуха шест градова у ''црвеној зони''

Извор:
СРНА
10.11.2025
09:33
Коментари:0
У "црвеној зони" су када је ријеч о квалитету ваздуха Загреб, Сисак, Кутина, Бјеловар, Копривница и Славонски Брод.
Ознака "црвена зона" показује да квалитет ваздуха може штетно дјеловати на здравље, а најпроблематичније су лебдеће честице ПМ 2.5 које лако продиру у плућа, преносе хрватски медији.
Тенис
Ђоковић стигао до 101. титуле и четврте позиције на АТП листи
Из Наставног завода за јавно здравство "Др Андрија Штампар" упозоравају на опрез, без интензивне физичке активности.
Из Удружења Еко-Интеграл, која годинама упозорава на проблем у Славонском Броду, поручују да је ово најкритичнији дио године.
БиХ
Полиција Брчко дистрикта упозорила грађане на појаву филмских новчаница
Из Удружења наводе да загађење ваздуха лебдећим честицама ПМ 2.5 траје већ 13 дана у континуитету.
Најновије
Најчитаније
10
30
10
29
10
18
10
12
10
10
Тренутно на програму