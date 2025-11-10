Logo
Због загађеног ваздуха шест градова у ''црвеној зони''

Извор:

СРНА

10.11.2025

09:33

Коментари:

0
Магла сунце
Фото: Pexels/David Kanigan

У "црвеној зони" су када је ријеч о квалитету ваздуха Загреб, Сисак, Кутина, Бјеловар, Копривница и Славонски Брод.

Ознака "црвена зона" показује да квалитет ваздуха може штетно дјеловати на здравље, а најпроблематичније су лебдеће честице ПМ 2.5 које лако продиру у плућа, преносе хрватски медији.

Из Наставног завода за јавно здравство "Др Андрија Штампар" упозоравају на опрез, без интензивне физичке активности.

Из Удружења Еко-Интеграл, која годинама упозорава на проблем у Славонском Броду, поручују да је ово најкритичнији дио године.

Из Удружења наводе да загађење ваздуха лебдећим честицама ПМ 2.5 траје већ 13 дана у континуитету.

