Полиција Брчко дистрикта упозорила грађане на појаву филмских новчаница

Извор:

Танјуг

10.11.2025

09:29

Фото: Markus Spiske/Pexels

Полиција Брчко дистрикта БиХ позвала је грађане на појачани опрез због појаве тзв. "филмских новчаница“ у апоенима од пет, 10, 20 и 50 евра, које су се у посљедњих мјесец појавиле на подручју Дистрикта.

Према информацијама полиције, ријеч је о новчаницама израђеним од неквалитетног папира, без заштитних обиљежја попут воденог знака и заштитне нити и отиснутим натписима "only for motion picture purposes и "copy" на обје стране, уз идентичан серијски број на свим примерцима.

- Ради се о тзв. 'филмским новчаницама' које се могу набавити у слободној продаји", наводи се у саопштењу Полиције Брчко дистрикта БиХ.

Из полиције упозоравају да су у неколико случајева малољетне особе користиле ове лажне новчанице приликом плаћања у угоститељским објектима и трговинама, представљајући их као праве.

Грађанима се савјетује да приликом куповине и размјене новца обрате пажњу на споменуте детаље како не би били оштећени, као и да сваки сумњив случај одмах пријаве Полицији Брчко дистрикта.

