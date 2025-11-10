Деценијама глумила да је слијепа, разлог је невјероватан

10.11.2025
09:11
Невјероватна прича долази из Шпаније, гдје је Кармен Хименез чак 28 година успјешно увјеравала све око себе да је слијепа.
Након наводне повреде коју је доживјела, Кармен је тврдила да је изгубила вид и у тој је лажи живјела готово три деценије.
Превара је била толико увјерљива да су јој повјеровали сви — од породице и пријатеља до њеног супруга. Али разлог због којег је Кармен одлучила да глуми сљепоћу шокирао је јавност. Наиме, како сама признаје, све је то чинила да не би морала разговарати с људима које среће у пролазу.
Данас, у 57. години живота, Кармен је напокон одлучила да призна истину.
„Осјећала сам се нелагодно када сам сретала људе и морала их поздрављати. Нисам друштвена особа. Када сам свима рекла да сам слијепа, избјегла сам те неугодне ситуације“, објаснила је Кармен.
Њени најближи тврде да су повремено сумњали у истинитост њеног стања, али никада нису имали конкретан доказ. Супруг, који је с њом провео дуги низ година, изјавио је да је повремено примјећивао сумњиве ситуације.
„Понекад сам видио како гледа телевизију и чинило се као да зна шта се приказује. Био сам у шоку када сам сазнао да није слијепа“, рекао је за медије.
Осим што је шокирала породицу и пријатеље, Кармен се сада суочава и с озбиљним правним посљедицама. Наиме, годинама је примала финансијску помоћ намијењену особама с инвалидитетом, а држава сада од ње тражи поврат свих неосновано примљених средстава.
Кармен Хименез признала је да никада није вољела друштво и да јој је одговарало што људи вјерују да је слијепа, јер на тај начин није морала комуницирати с онима који јој нису пријатни, преноси Дневно.
