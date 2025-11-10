Јапанска метода прања косе гарантује бујност и сјај

10.11.2025
Фризерка Марија Робертс, оснивач салона за косу у Шпанији, открила је кораке чувене јапанске методе шампонирања, технике која не само да боље чисти косу, већ и помаже да брже расте и изгледа здравије.
Наиме, у Јапану се прање косе шампоном не обавља на брзину. Умјесто тога, Јапанке наносе шампон на косу два пута – прва фаза је за чишћење, а друга за његу косе. Фризери користе двије посебне силиконске четке за масажу, по једну у свакој руци, како би активирали циркулацију крви у кожи главе и дубински очистили поре.
Марија Робертс објашњава да је најбоље почети масажу од потиљка до врха главе, кружним покретима. Ова техника не само да помаже расту косе, већ и ублажава стрес, смањујући напетост која се често накупља у глави. Ако се осјећате нервозно или имате главобољу, оваква масажа може бити готово терапеутска.
Прије прања косе шампоном, Јапанке наносе уље на кожу главе, обично природна, биљна уља попут камелије, сусама или јојобе. Овај корак помаже у уравнотежењу масноће, омекшавању косе и дужем одржавању чистоће.
Ова техника није нова, јер се уље камелије вјековима користи за заштиту косе од оштећења. Данас, многе Јапанке и даље преферирају да га користе прије и после прања косе.
Након испирања косе, следећи корак је сушење без трљања. Умјесто да косу снажно трљају пешкиром, Јапанке је обавијају пешкиром од микрофибера или старим памучним мајицама, што је добро познати трик за љепоту који смањује коврџање и спречава ломљење косе. Циљ је уклонити око 70% влаге прије фенирања, како би се користило мање топлоте и коса не би била дехидрирана.
Јапански приступ љепоти заснива се на стрпљењу и пажњи према детаљима. То није само прање косе, већ тренутак бриге о себи који повезује тијело и дух. У Јапану, спа центри за косу су подједнако популарни као и салони за негу коже. Тамо прање косе траје 30-40 минута и укључује масажу, топле облоге, ароматерапију и умирујућу музику. Циљ је да коса изађе чиста, сјајна и „срећна“, а особа која је има још срећнија.
Праћењем јапанске методе, коса се дубље чисти, добија више сјаја, брже расте и дуже остаје здрава. Можда ће требати мало више времена него класично шампонирање, али како кажу у Јапану: „Кад бринете о свом власишту као о свом лицу, коса ће вам то вишеструко вратити“.
