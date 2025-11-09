Logo
Large banner

Уз помоћ овог јефтиног средства уклоните све мрље са тепиха

09.11.2025

10:36

Коментари:

0
Тепих
Фото: Pexels/Ksenia Chernaya

Хладнији мјесеци су идеално вријеме за дружења, али уз већи број вечера и гостију у вашем дому, расте и вјероватноћа настанка мрља на теписима.

Било да су настале од масног прибора за јело, црног вина или прљавих ципела, мрље на тепиху могу бити фрустрирајуће, али постоји ефикасан начин за њихово уклањање.

Sarkozi-25092025

Свијет

Суд сутра одлучује о ослобађању Саркозија

Овај начин не захтијева употребу агресивних хемикалија, нити вам одузима вријеме. Све што вам је потребно су сода бикарбона и вода, уз додатак сирћета за тврде мрље.

Ако је мрља новија или мање интензивна, довољна ће бити једноставна паста од соде бикарбоне и воде, пише Експресс.

Савјетује се да помијешате соду бикарбону с мало воде, како бисте добили густу пасту. Уз то, нанесите пасту директно на мрљу и оставите да се потпуно осуши. Након што се паста стврднула, детаљно усисајте то подручје и мрља би требала нестати.

ilu-vocap-28082025

Наука и технологија

Шири се нова превара: Ову поруку на WhatsAppu не отварајте

Ова смјеса дјелује и на мрљама на тапацираном намјештају, али увијек је препоручљиво прво направити тест на мање видљивом дијелу како бисте били сигурни да неће доћи до промјене боје.

Ако је мрља јача, савјетује се да у смјесу додате сирће. Овим једноставним триком можете одржавати своје тепихе чистим и свјежим током цијеле године, без потребе за скупим средствима за чишћење.

Подијели:

Тагови:

tepih

čišćenje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Возач из Оџака покушао подмитити полицију у Модричи

Хроника

Возач из Оџака покушао подмитити полицију у Модричи

1 ч

0
Сајам туризма у Крагујевцу

Република Српска

Велико интересовање за понуду Српске на Сајму туризма у Крагујевцу

1 ч

0
Јапан погодио снажан земљотрес, издато упозорење на цунами

Свијет

Јапан погодио снажан земљотрес, издато упозорење на цунами

1 ч

0
Сандра Булок се стиди ове улоге: "Још ме је срамота"

Сцена

Сандра Булок се стиди ове улоге: "Још ме је срамота"

1 ч

0

Више из рубрике

Завјесе радијатор дневни боравак

Савјети

Овај декоративни трик чини дом топлијим и смањује рачуне за гријање

2 ч

0
Ова грешка са фрижидером вам може угрозити живот

Савјети

Ова грешка са фрижидером вам може угрозити живот

17 ч

0
Овако направите најздравију запршку без брашна и уља

Савјети

Овако направите најздравију запршку без брашна и уља

19 ч

0
Једноставан начин да ваше чаше опет блистају

Савјети

Једноставан начин да ваше чаше опет блистају

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

30

Стручњаци упозоравају: Ови популарни напици могу негативно да утичу на јетру

11

22

Може ли Ђоковић бројати до 110 и срушити Конорса?

11

17

Суптилни знакови који показују да ће вас партнер оставити

11

08

Рад професора Данила Ковача награђен у Србији

11

00

Снажни таласи усмртили три особе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner