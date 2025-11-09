Уз помоћ овог јефтиног средства уклоните све мрље са тепиха

09.11.2025
Хладнији мјесеци су идеално вријеме за дружења, али уз већи број вечера и гостију у вашем дому, расте и вјероватноћа настанка мрља на теписима.
Било да су настале од масног прибора за јело, црног вина или прљавих ципела, мрље на тепиху могу бити фрустрирајуће, али постоји ефикасан начин за њихово уклањање.
Овај начин не захтијева употребу агресивних хемикалија, нити вам одузима вријеме. Све што вам је потребно су сода бикарбона и вода, уз додатак сирћета за тврде мрље.
Ако је мрља новија или мање интензивна, довољна ће бити једноставна паста од соде бикарбоне и воде, пише Експресс.
Савјетује се да помијешате соду бикарбону с мало воде, како бисте добили густу пасту. Уз то, нанесите пасту директно на мрљу и оставите да се потпуно осуши. Након што се паста стврднула, детаљно усисајте то подручје и мрља би требала нестати.
Ова смјеса дјелује и на мрљама на тапацираном намјештају, али увијек је препоручљиво прво направити тест на мање видљивом дијелу како бисте били сигурни да неће доћи до промјене боје.
Ако је мрља јача, савјетује се да у смјесу додате сирће. Овим једноставним триком можете одржавати своје тепихе чистим и свјежим током цијеле године, без потребе за скупим средствима за чишћење.
