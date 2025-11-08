Logo
Овако направите најздравију запршку без брашна и уља

08.11.2025

16:18

Коментари:

0
Фото: Pexels

Нема доброг и укусног јела, али је она језиво нездрава. Зато вам доносимо рецепте за најздравију запршку, која ће ваша јела на кашику учинити још укуснијим, а далеко здравијим.

Запршка је незаменљива у јелима на кашику по Србији, али чињеница је да јело учини тешким и нездравим. Зато доносимо једноставне замјене за укусна чорбаста јела, али далеко здравија.

Кромпир је одлично рјешење

На примјер, када спремате гулаш, ставите 1 кромпир у лонац. Прережите га на пола и кувајте са осталим састојцима. Када је готово, извадите га из лонца, додајте мало течности и виљушком претворите кромпир у пире.

Ставите га у лонац, кувајте га кратко вријеме, а фини, густи гулаш биће “лакши” него икада. Кромпир неће промијенити укус гулаша, пише Жена Блиц.

Згусните гулаш са сјецканим поврћем или житарицама

Поред кромпира, можете уситнити и друго поврће, али због скроба који садрже, кромпир ће бити сасвим довољан. Додавање житарица као што су јечам и просо такође ће помоћи да се гулаш згусне, због слузи коју ослобађају, а истовремено ће обогатити јело и додати му нову нутритивну вриједност.

Зобена каша је такође одлично рјешење

Зобена каша је одлична алтернатива брашну и не пада тешко на стомак. Исјецкајте их, помијешајте их са мало течности из лонца, а затим додајте све заједно у лонац и добро промијешајте.

Такође можете додати цијеле зобене пахуљице које ће апсорбовати течност, али са овим начином згушњавања, мрвице зобене каше ће бити видљиве у гулашу, тако да можда неће бити естетски најљепше.

Послужите се овим једноставним триковима и уживајте у сласним варивима и густим чорбама, имамо савршене рецепте за свако годишње доба!

Марија Микић

Сцена

Пјевачица послије развода проговорила о новој љубави

Тагови:

kuvanje

Савјети

