Једноставан начин да ваше чаше опет блистају

08.11.2025

13:51

Једноставан начин да ваше чаше опет блистају

Колико вам се пута десило да из машине за суђе извадите чаше као да нису добро опране, да изгледају мутне или да по себи имају ситне бијеле тачкице.

И у ресторанима призори знају бити слични, стакло наизглед чисто, али прекривено мрљама које квари утисак.

Добра вијест је да такве наслаге обично нису штетне, најчешће су посљедица тврде воде и каменца а још боља је да се проблем рјешава брзо и једноставно.

Мутне или прљаве чаше послије прања у машини за суђе најчешће су посљедица тврде воде, односно воде богате минералима попут калцијума и магнезијума, који на стаклу остављају млијечни, непрозирни слој што се лако хвата за површину.

Стручњаци из Whirlpola истичу да се тај проблем може једноставно ријешити када се примијени одговарајући поступак чишћења и одржавања, преноси Express.

Стога стручњаци савјетују да најприје направите брзи тест на лицу мјеста како бисте утврдили је ли мутноћа на чашама посљедица тврде воде или ипак оштећења стакла.

теа и бојан

Емисије

Енерго клуб: Енерго актуелности у Српској

Ако је разлог оштећење, ријеч је стању које настаје када се детерџент удружи с меком водом, превисоком температуром и ниском разином запрљаности, па с временом нагриза површину и оставља ситне микроогреботине.

"Крпу за посуђе најприје натопите сирћетом, а затим меканим, кружним покретима очистите чашу; крену ли се наслаге одвајати, ријеч је о минералима због којих стакло изгледа млијечно па наставите с идућом фазом чишћења, али остане ли чаша без промјене и даље замућена, вјеројатно се ради о трајном оштећењу стакла које се не може санирати", наводе стручњаци.

Стручњаци препоручују редовну употребу средства за испирање, темељно и периодично чишћење машине за суђе, те пажљиво слагање суђа без претрпавања решетки, како би чаше имале довољно простора за слободну циркулацију воде и остале беспријекорно чисте.

Ако након прања чаше излазе с наслагама, воденим мрљама или ситним остацима хране, рјешење је једноставно и почиње основним одржавањем уређаја.

Најприје темељно очистите филтер машине јер се он често зачепи масноћама и честицама хране које се током прања враћају на посуђе и лијепе за стакло. Након чишћења филтера, покрените "празан" циклус с једном шољом бијелог сирћета постављеном на горњу решетку: сирће ће помоћи разградити масноће и отопити минералне наслаге.

За додатни сјај, поспите неколико кашичица соде бикарбоне по дну машине и покрените кратак циклус с топлом водом како бисте Колико вам се пута десило да из машине за суђе извадите чаше као да нису добро опране, да изгледају мутне или да по себи имају ситне бијеле тачкице, неутралисали мирисе и помогли разградити благе наслаге у кади строја.

Обратите пажњу да не претрпавате решетке јер чашама треба довољно простора за правилну циркулацију воде и учинковито испирање током цијелог циклуса. Стручњаци такође савјетују да увијек користите квалитетан детерџент у одговарајућој дози те средство за испирање како бисте смањили трагове воде.

