Манекенка шокирала након развода: Плакала сам, његов полни орган је као три лименке

Извор:

Агенције

08.11.2025

13:48

Коментари:

0
Хејли Калил
Фото: Screenshot

Манекенка и инфлуенсерка Хејли Калил (33) изазвала је велику пажњу јавности након што је у "Твич" преносу уживо открила необичне разлоге за развод од бивше НФЛ звијезде Мета Калила.

Пар, који се вјенчао 2015. године, званично се разишао 2022. године, а Хејли је тада као разлог навела "непомирљиве разлике".

Северина

Сцена

Северина се разбила усред концерта

Мет Калил, некадашњи офанзивни линијаш Минесота Викингса, био је четврти пик на НФЛ драфту 2012. године, а током своје каријере наступао је и за Каролина Пантерсе и Хјустон Тексанс.

У разговору са Марлоном Гарсијом, Хејли је изнијела детаље из њиховог брака, истичући да је кључни проблем био у њиховом интимном животу. Према њеним ријечима, Метова "превелика обдареност" чинила је сексуалне односе изузетно тешким.

"Био је као двије лименке Кока-Коле наслагане једна на другу, а можда и трећа. Интимност је била немогућа, често бих завршила у сузама. Пробали смо све – терапеуте, љекаре, истраживала сам разне третмане... Мој живот је комедија која се сама пише", изјавила је Хејли кроз смијех, додајући да Мет по том питању "припада у 0,01 одсто популације".

Касније је појаснила да је тај дио разговора извучен из контекста и да не осликава цјелокупну слику њиховог односа.

"Изузетно поштујем његову приватност и све што смо дијелили. Током нашег једноипочасовног разговора дотакли смо се много дубљих тема – љубави, личног раста и повезаности. Нажалост, издвојен је само један сегмент који не даје праву слику", додала је она.

Полиција ФБиХ

Хроника

Стравична несрећа у Сарајеву: Возио у рикверц и покосио дјечака

Обоје су у међувремену наставили са својим животима. Мет се прошле године оженио манекенком Кејлани Асмус, док је Хејли и даље активна на друштвеним мрежама. Иако је повремено повезују са познатим глумцима, она тврди да тренутно није у озбиљној вези.

