Манекенка шокирала након развода: Плакала сам, његов полни орган је као три лименке

Манекенка и инфлуенсерка Хејли Калил (33) изазвала је велику пажњу јавности након што је у "Твич" преносу уживо открила необичне разлоге за развод од бивше НФЛ звијезде Мета Калила.
Пар, који се вјенчао 2015. године, званично се разишао 2022. године, а Хејли је тада као разлог навела "непомирљиве разлике".
Мет Калил, некадашњи офанзивни линијаш Минесота Викингса, био је четврти пик на НФЛ драфту 2012. године, а током своје каријере наступао је и за Каролина Пантерсе и Хјустон Тексанс.
У разговору са Марлоном Гарсијом, Хејли је изнијела детаље из њиховог брака, истичући да је кључни проблем био у њиховом интимном животу. Према њеним ријечима, Метова "превелика обдареност" чинила је сексуалне односе изузетно тешким.
"Био је као двије лименке Кока-Коле наслагане једна на другу, а можда и трећа. Интимност је била немогућа, често бих завршила у сузама. Пробали смо све – терапеуте, љекаре, истраживала сам разне третмане... Мој живот је комедија која се сама пише", изјавила је Хејли кроз смијех, додајући да Мет по том питању "припада у 0,01 одсто популације".
Касније је појаснила да је тај дио разговора извучен из контекста и да не осликава цјелокупну слику њиховог односа.
"Изузетно поштујем његову приватност и све што смо дијелили. Током нашег једноипочасовног разговора дотакли смо се много дубљих тема – љубави, личног раста и повезаности. Нажалост, издвојен је само један сегмент који не даје праву слику", додала је она.
Обоје су у међувремену наставили са својим животима. Мет се прошле године оженио манекенком Кејлани Асмус, док је Хејли и даље активна на друштвеним мрежама. Иако је повремено повезују са познатим глумцима, она тврди да тренутно није у озбиљној вези.
