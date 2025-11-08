Познати пјевач шокирао признањем: ''Плаћао сам алиментацију, па сазнао да дијете можда није моје''

Извор:
Телеграф
08.11.2025
10:59
Пјевач Халид Муслимовић отворио је душу у својој недавно објављеној аутобиографији "Мене је учило вријеме", шокирајући јавност признањем да је плаћао алиментацију за кћерку Ену, а и даље сумња да је она његова насљедница.
Халид се три пута женио, а у књизи открива непознате детаље о бившим везама и браковима.
- За вријеме средње школе упознао сам моју прву љубав у Приједору и истински се заљубио и због ње сам сваки викенд путовао из Јасеница у Приједор. Том дјевојком сам се касније и оженио, али брак није дуго потрајао, једноставно, били смо млади, нисмо били спремни за тако велику ствар - присјетио се Халид Муслимовић на почетку једне од прича у својој књизи, а затим се осврнуо на други брак из којег је рођена дјевојчица за коју фолк пјевач ни данас не зна да ли је његова.
- Било је прерано за озбиљно везивање. У том другом браку нисам имао среће јер је жена за коју сам вјеровао да ће бити моја животна сапутница заправо била жена склона авантуристичком начину живота, што је и мене навело да водим двоструки живот. Видио сам да тај брак нема будућност, између нас су односи с временом захладили, јер су се емоције полако гасиле и било ми је јасно да ће се то све окончати, али сам пустио да се то само од себе деси - написао је Муслимовић па наставио:
- У периоду око осам мјесеци смо били раздвојени и тада ме је њен отац, који ме је волио као свог сина, замолио да се помиримо и изгладимо односе, на шта сам ја и пристао, цијенио сам много тог човјека, а не могу рећи да и њу нисам волио. Помирење се догодило на мору, они су фамилијарно љетовали у Поречу, а ја сам на позив њеног оца дошао и ту смо се помирили. Њен отац је био један диван човјек, свјетских манира. Волио сам га као свог најрођенијег. Само због њега сам одлучио да дођем и да покушамо да обновимо све - присјетио се Халид, а онда открио детаље животног обрта који му се догодио.
- На мору у Поречу смо провели неколико дана, било нам је лијепо. По повратку с мора саопштила ми је да је у другом стању, ја сам, наравно, био радостан. Родила се прелијепа дјевојчица Ена и све је било у реду, међутим, односи су поново постали нарушени и ми смо се раздвојили. Ја сам за дјевојчицу уредно плаћао алиментацију, куповао јој све што треба, међутим, ускоро ћу од тетке те моје друге супруге сазнати да дијете вјероватно није моје, јер је она за вријеме док смо били раздвојени имала мушкарца с којим се редовно виђала и да је она у вријеме када је дошла на море да се помиримо била трудна.
Пјевач је испричао да је хтио да уради ДНК анализу.
- Данас Ена живи у Бечу, а ја сам покушао да ступим у контакт с њом. Она је пристала, али када је мајци рекла да ће се видјети са мом, она јој је забранила. Имао сам идеју да урадимо ДНК како бисмо били сигурни, јер постоје индиције да је Ена моја и ја бих то волио да знам, на страну све што је њена мајка мени радила, то је дио моје прошлости, мог живота - рекао је Муслимовић који се и трећи пут оженио и са том супругом је у браку.
- Моја трећа супруга, с којом и данас живим и с којом имам потомство, јесте Аделиса Хоџић, која се такође бави истим послом као и ја. Аделиса је родом из Лукавца. Она је крајем 80-их година са својим бендом Ђиди-миђи била изузетно популарна у тузланском крају, а упознао сам је на једном концерту у Модричи.
