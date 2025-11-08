Стевандић: Верификација воље народа од прије три године

Извор:
Предсједник Уједињене Српске Ненад Стевандић изјавио је Срни да су избори за предсједника Републике Српске завршени прије три године, када је мандат добио лидер СНСД-а Милорад Додик, а да пријевремени избори само треба да верификују ту вољу народа и потврде државотворност у коалиционим односима.
"Ово је мандат који је добио Милорад Додик и кога ће одредити да га доврши у посљедњих девет мјесеци је техничко, а не суштинско питање", рекао је Стевандић.
Он је појаснио да је суштинско питање да грађани Српске не смију дозволити да Сарајево и међународни фактори, који Српској не желе дозволити уставна овлаштења, ископају ровове у Српској око којих ће се народ распоређивати.
"Морамо да задржимо државотворност и покажемо да народ не мијења своје мишљење", закључио је Стевандић.
