Logo
Large banner

Стевандић: Верификација воље народа од прије три године

Извор:

СРНА

08.11.2025

10:55

Коментари:

0
Стевандић: Верификација воље народа од прије три године
Фото: АТВ

Предсједник Уједињене Српске Ненад Стевандић изјавио је Срни да су избори за предсједника Републике Српске завршени прије три године, када је мандат добио лидер СНСД-а Милорад Додик, а да пријевремени избори само треба да верификују ту вољу народа и потврде државотворност у коалиционим односима.

"Ово је мандат који је добио Милорад Додик и кога ће одредити да га доврши у посљедњих девет мјесеци је техничко, а не суштинско питање", рекао је Стевандић.

илу-радијатор-02092025

Бања Лука

Бањалучане очекује још нестабилнија сезона гријања

Он је појаснио да је суштинско питање да грађани Српске не смију дозволити да Сарајево и међународни фактори, који Српској не желе дозволити уставна овлаштења, ископају ровове у Српској око којих ће се народ распоређивати.

"Морамо да задржимо државотворност и покажемо да народ не мијења своје мишљење", закључио је Стевандић.

Подијели:

Тагови:

Ненад Стевандић

Пријевремени избори 2025

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Радијатор гријање

Бања Лука

Бањалучане очекује још нестабилнија сезона гријања

2 ч

0
Производ за дјецу хитно повучен са тржишта

Економија

Производ за дјецу хитно повучен са тржишта

2 ч

0
Лејди Гага и Џастин Бибер међу номинованима за музичку награду Греми

Култура

Лејди Гага и Џастин Бибер међу номинованима за музичку награду Греми

2 ч

0
Цвијановић: Знамо шта бранимо - народну вољу и нашу слободу

Република Српска

Цвијановић: Знамо шта бранимо - народну вољу и нашу слободу

2 ч

0

Више из рубрике

Цвијановић: Знамо шта бранимо - народну вољу и нашу слободу

Република Српска

Цвијановић: Знамо шта бранимо - народну вољу и нашу слободу

2 ч

0
Српска добија нових 110 километара ауто-пута

Република Српска

Српска добија нових 110 километара ауто-пута

3 ч

0
Шулић: Синиша Каран биће нови предсједник Републике Српске

Република Српска

Шулић: Синиша Каран биће нови предсједник Републике Српске

3 ч

0
Ковачевић: Шмит и Сарајево срушили вољу Срба и Српске, опозиција их подржала

Република Српска

Ковачевић: Шмит и Сарајево срушили вољу Срба и Српске, опозиција их подржала

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

28

Драма код Лесковца се наставља: Домаћинства и даље под водом

13

21

Цвијановић: Побједом Синише Карана одбранићемо народну вољу, а поразити стране колонизаторе

13

16

ДЕМОС даје пуну подршку Карану за предсједника Републике Српске

13

09

Каран: Ово нису избори за власт, већ за слободну Републику Српску

13

05

Грађани у Тузли траже оставке након пожара у Дому пензионера и подвођења малољетница

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner