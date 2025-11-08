Бањалучане очекује још нестабилнија сезона гријања

08.11.2025
10:49
Коментари:0
Због дотрајале дистрибутивне мреже, систем даљинског гријања у Бањалуци све теже функционише, а без улагања града у реконструкцију, грађане очекује још нестабилнија сезона гријања.
Од почетка сезоне гријања, "Еко топлане" биљеже значајно повећање броја кварова на дистрибутивној мрежи, због чега су се редовно обраћали надлежнима.
"Ове године у односу на протеклу сезону, приморани смо да ангажујемо додатни број екстерних извођача радова на терену, како бисмо у што краћем року отклањали кварове и обезбиједили уредну испоруку топлотне енергије", казали су из "Еко топлана".
Отклањање кварова на дистрибутивној мрежи која се налази у власништву и надлежности града Бањалука као саставни дио јавне комуналне инфраструктуре, прелази законске и финансијске обавезе "Еко топлане".
У редовној су комуникацији са Градском управом како би пронашли рјешење да град обезбиједи средства у оквиру буџета.
Економија
Производ за дјецу хитно повучен са тржишта
"Очекујемо да надлежни у буџету Града обезбиједе средства за реконструкцију дистрибутивне мреже система даљинског гријања града Бањалука, јер у супротном можемо очекивати све нестабилнију и неизвјеснију испоруку топлотне енергије", наводе из предузећа.
Иначе, "Еко топлане", како додају, су у ову сезону ушле у потпуности спремне, са аспекта производних капацитета.
"Производња топлотне енергије се одвија у континуитету, а према спољним температурама", казали су из овог предузећа.
У интересу грађана Бањалуке је неопходно политичке размјерице оставити по страни и што прије наћи рјешење за проблеме из области комуналне инфраструктуре за испоруку топлотне енергије, пишу Независне.
Економија
2 ч0
Култура
2 ч0
Наука и технологија
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
13
21
13
16
13
09
13
05
13
03
Тренутно на програму