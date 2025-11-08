Лејди Гага и Џастин Бибер међу номинованима за музичку награду Греми

Извор:
Танјуг
08.11.2025
10:43
Објављене су номинације за престижне музичке награде Греми, а међу номинованима истичу се Лејди Гага, Сабрина Карпентер и Џастин Бибер. Они су, између осталих, номиновани у категорији најбољи поп албум, наводи се на сајту организатора.
У овој категорији номиновани су и Мајли Сајрус и Теди Свимс.
У категорији Најбољег новог извођача номиновани су Оливија Дин, Лола Јанг и Роле Модел.
За најуспешнији рок албум предложени су "Private Music" групе Deftones, "From Zero" бенда Linkin Park, "Never Enough" групе Turnstile, и "Idols" од Yungblud-а.
У категорији најбољи реп албум номиновани су, између осталих, "God Does Like Ugly" извођача Clipse, Pusha T & Malice, затим "Glorious" od GloRile, "God Does Like Ugly" аутора Jida и "GNX" Кендрика Ламара.
У категоријама Снимак године и Пјесма године, Били Ајлиш ће покушати да освоји први Греми од 2024. године, и то пјесмом која је изашла те године. У питању је њен хит са албума "Hit Me Hard and Soft", "Wildflower", који је објављен као сингл ове године, што га чини подобним за додјелу Гремија 2026. године.
Више извођача такмичиће се у различитим жанровским категоријама, а можда ниједан није разноврснији од бенда Трнстил. Бенд има номинације у рок, метал и алтернативним категоријама повезане с албумом "Never Enough".
Додјела 2026. године доноси и двије нове категорије: Најбољи традиционални кантри албум и Најбоља насловница албума. Извршни директор Академије Харви Мејсон Јуниор истакао је да ове промјене омогућавају да се ода почаст већем броју стваралаца и да се препознају сви који значајно доприносе музичком процесу.
Церемонија додјеле Гремија 2026. године биће одржана 1. фебруара 2026, у Crypto.com Арени у Лос Анђелесу.
