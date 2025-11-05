Отворен Велики египатски музеј: Први пут од открића изложена цијела Тутанкамонова гробница

05.11.2025
11:06
Коментари:0
Египат је у суботу отворио дуго одлагани Велики египатски музеј, највећи музеј на свијету посвећен древној цивилизацији.
Музеј који се налази у близини пирамида и Сфинге у Гизи, настајао је двије деценије и приказује преко 50.000 артефаката који детаљно приказују живот у старом Египту.
Церемонији отварања, у египатској престоници, присуствовали су свјетски лидери, укључујући монархе, шефове држава и влада, а египатски предсједник је поручио да је ово изузетан догађај у историји људске културе и цивилизације.
Музеј се налази на платоу Гиза, недалеко од Каира, гдје се налазе чувене три пирамиде и Сфинга. Више од 50.000 артефаката изложено је у највећем археолошком музеју посвећеном египатској цивилизацији.
Музеј ће приказати цијелу колекцију блага из гробнице чувеног краља Тутанкамона први пут од њеног открића 1922. године.
''Зашто је овај музеј толико важан и сви чекају отварање? Због Тутанкамона. А такође, то је највећи музеј на свијету. Овај музеј заиста чини да сви предмети буду живи, а налази се у сјенци велике пирамиде Кеопса. Египат ће много добити отварањем овог музеја'', изјавио је египтолог и бивши египатски министар за антиквитете Захи Хавас, преноси РТРС.
Прошле године, музеј је отворио 12 галерија за јавност, али након овог великог отварања, најцјењенији артефакт у земљи ће коначно бити изложен: позлаћени ковчег краља Тутанкамона.
Ковчег је прошао кроз осмомјесечни процес рестаурације, први пут откако је гробница откривена прије више од 100 година. Египат се нада да ће његов нови музеј привући више туриста и оживјети индустрију која је тешко погођена COVID-ом, регионалном нестабилношћу и економским падом.
Египат се нада да ће неупоредива колекција и благо великог музеја донијети милионе туриста и прилив новца једној од највећих арапских свјетских економија.
Музеј, који је грађен двије деценије, централни је дио владиних напора да подстакне египатску туристичку индустрију и унесе новац у проблематичну економију.
Предсједник Абдел-Фатах ел-Сиси написао је на друштвеним мрежама да ће музеј „спојити геније древних и креативност модерних Египћана, унапређујући свјетску културу и умјетност.
''Данас, док заједно славимо отварање Великог египатског музеја, пишемо ново поглавље у историји садашњости и будућности, у причи ове древне нације. Ово је највећи музеј на свијету посвећен једној цивилизацији, египатској цивилизацији, чији гламур и грациозност никада не блиједе. Ова славна грађевина није само дом за чување драгоцјених реликвија, већ живо свједочанство генијалности Египћана'', нагласио је Ел Сиси.
Музеј се простире на скоро 500.000 квадратних метара. Његов централни дио је комплетна колекција краља Тутанкамона – око 5.992 дјела – укључујући његову култну златну маску и два ковчега. Ова непроцјењива колекција биће изложена заједно први пут од открића његове гробнице 1922. године.
''Сви артефакти у музеју су изложени уз помоћ најсавременије технологије како би посјетиоцима пружили још импресивније искуство. Први ковчег краља Куфуа је изложен као комплетан, а други краља Куфуа ће кустоси саставити пред посјетиоцима. Ово нећете видјети нигдје у свијету'', истакла је Еиса Зидан, генерална директорка Конзерваторских пројеката, Велики египатски музеј.
Очекује се да ће музеј годишње привући пет милиона посјетилаца. То би га сврстало међу најпопуларније музеје на свијету. У поређењу са тим, париски Лувр је 2024. године привукао 8,7 милиона, Британски музеј 6,5 милиона, а Метрополитен музеј уметности у Њујорку 5,7 милиона.
