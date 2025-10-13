Logo

Трамп стигао у Египат: Амерички предсједник и свјетски лидери одлучиваће о будућности Газе

13.10.2025

17:13

Трамп стигао у Египат: Амерички предсједник и свјетски лидери одлучиваће о будућности Газе
Фото: Танјуг/АП

Трамп је стигао у популарно љетовалиште Шарм ел Шеик са закашњењем од три сата будући да је претходно више од сат времена говорио у израелском парламенту Кнесету.

На краткој вожњи до конгресне сале америчком предсједнику придружио се његов египатски колега Абдел Фатах ел Сиси. Двојица лидера возила су се у америчком предсједничком аутомобилу познатом као "Звијер".

''(Израелски премијер Бењамин) Нетањаху је био у "Звијери" јутрос, (руски предсједник Владимир) Путин прије мјесец или два. А сада предсједник Сиси... било би занимљиво чути о чему се разговарало током тих вожњи'' рекао је дописник "Скај њуза" из САД, Марк Стоун.

И бивши британски премијер Тони Блер, који би могао да игра кључну улогу у управљању Газом, такође је стигао у Египат, преноси Блиц.

Доналд Трамп

Египат

