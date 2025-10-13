Трамп стигао у Египат: Амерички предсједник и свјетски лидери одлучиваће о будућности Газе

13.10.2025
Трамп је стигао у популарно љетовалиште Шарм ел Шеик са закашњењем од три сата будући да је претходно више од сат времена говорио у израелском парламенту Кнесету.
На краткој вожњи до конгресне сале америчком предсједнику придружио се његов египатски колега Абдел Фатах ел Сиси. Двојица лидера возила су се у америчком предсједничком аутомобилу познатом као "Звијер".
''(Израелски премијер Бењамин) Нетањаху је био у "Звијери" јутрос, (руски предсједник Владимир) Путин прије мјесец или два. А сада предсједник Сиси... било би занимљиво чути о чему се разговарало током тих вожњи'' рекао је дописник "Скај њуза" из САД, Марк Стоун.
Свијет
Трамп: Доказао сам да не волим рат
И бивши британски премијер Тони Блер, који би могао да игра кључну улогу у управљању Газом, такође је стигао у Египат, преноси Блиц.
.@POTUS participates in a bilateral meeting with Egyptian President Abdel-Fattah el-Sisi: "We're having an amazing period of time like I think nobody's seen before. We had a tremendous stop in Israel, and now, we're in a country where a friend of mine is a very powerful leader." pic.twitter.com/3ko5jNhgHw— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 13, 2025
