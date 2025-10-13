Хаос не престаје: Вода је све паралисала – 18 особа повријеђено

Извор:
Олуја Елис наставља да доноси рекордне падавине у Шпанији, посебно у Тарагони у Каталонији, гдје је 18 особа повријеђено, као и на Балеарским острвима, док је за приобално подручје Валенсије издат црвени метео-аларм, преносе данас шпански медији.
Метеоролошка служба Аемет прогнозирала је да ће на јужној обали Валенсије пасти 100 литара кише по квадратном метру за сат времена, док је у Тарагони пало 280 литара, јавила је агенција Ефе.
Another day, another severe flood. — Met4Cast 🍂 (@Met4CastUK) October 13, 2025
Eastern Spain. Climate change deniers will be foaming at the mouth explaining how this is a weekly event and normal or something though, I’m sure. pic.twitter.com/sU4aNpsIoH
У угроженим подручјима у Тарагони обустављена је настава у 238 школа, као и спортске активности, а 400 особа је провело ноћ у склоништима. Настава је отказана и у 26 општина у провинцијама Валеснија и Кастељон.
Због јаких падавина у прекиду је саобраћај на националном ауто-путу Н-340 у близини Вињароса у правцу Барселоне, као и на дионици код Алканара према Валенсији.
Истовремено, обустављен је и жељезнички саобраћај између Кастељона и Тарагоне, код мјеста Уљдекона.
Јаке падавине данас се очекују у Тарагони, Кастељону и Валенсији, као и на острвима Ибица и Форментера.
Наранџасти метео-аларм остаје на снази дуж сјеверне обале Валенсије и Аликантеа, као и читаве обале у Кастељону.
Метеоролози су навели да ће нестабилна ситуација трајати до наредног викенда, иако се постепено слабљење падавина очекује већ од сутра, пренијела је агенција Ефе.
