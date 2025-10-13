Logo

Хаос не престаје: Вода је све паралисала – 18 особа повријеђено

Извор:

Агенције

13.10.2025

16:09

Коментари:

0
Хаос не престаје: Вода је све паралисала – 18 особа повријеђено
Фото: Танјуг / АП

Олуја Елис наставља да доноси рекордне падавине у Шпанији, посебно у Тарагони у Каталонији, гдје је 18 особа повријеђено, као и на Балеарским острвима, док је за приобално подручје Валенсије издат црвени метео-аларм, преносе данас шпански медији.

Метеоролошка служба Аемет прогнозирала је да ће на јужној обали Валенсије пасти 100 литара кише по квадратном метру за сат времена, док је у Тарагони пало 280 литара, јавила је агенција Ефе.

У угроженим подручјима у Тарагони обустављена је настава у 238 школа, као и спортске активности, а 400 особа је провело ноћ у склоништима. Настава је отказана и у 26 општина у провинцијама Валеснија и Кастељон.

Због јаких падавина у прекиду је саобраћај на националном ауто-путу Н-340 у близини Вињароса у правцу Барселоне, као и на дионици код Алканара према Валенсији.

Истовремено, обустављен је и жељезнички саобраћај између Кастељона и Тарагоне, код мјеста Уљдекона.

Јаке падавине данас се очекују у Тарагони, Кастељону и Валенсији, као и на острвима Ибица и Форментера.

Наранџасти метео-аларм остаје на снази дуж сјеверне обале Валенсије и Аликантеа, као и читаве обале у Кастељону.

Метеоролози су навели да ће нестабилна ситуација трајати до наредног викенда, иако се постепено слабљење падавина очекује већ од сутра, пренијела је агенција Ефе.

Подијели:

Тагови:

невријеме

Олуја

Шпанија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Први снимци након експлозије у војној бази у Египту: Драма уочи самита свјетских лидера

Свијет

Први снимци након експлозије у војној бази у Египту: Драма уочи самита свјетских лидера

1 ч

0
Тешка несрећа: Директан судар возова, машиновођа искочио, више од 90 људи повријеђено

Свијет

Тешка несрећа: Директан судар возова, машиновођа искочио, више од 90 људи повријеђено

2 ч

0
Анаконда дуга пет метара изазвала пометњу на плажи

Свијет

Анаконда дуга пет метара изазвала пометњу на плажи

3 ч

0
Доналд Трамп Предсједник САД

Свијет

Трамп: Доказао сам да не волим рат

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

40

Након пакленог периода овим знаковима Зодијака слиједи најплоднија година икада!

17

35

Руски научници представили најновију вакцину против рака

17

33

Човић: ХДЗ равноправност народа гледа кроз легално представљање

17

27

Из "Чистоће" потврдили да сутра купе смеће; Пред одборницима закључци о експропријацији

17

19

Поплаве у Мексику: Однијеле најмање 64 живота, док се 65 људи води као нестало

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner