Тешка несрећа: Директан судар возова, машиновођа искочио, више од 90 људи повријеђено

Више од 90 особа повријеђено је у судару два брза воза у Словачкој. Језива несрећа догодила се јутрос око 10 сати код села Јаблонов пред улаз у тунел.
Како преносе медији дошло је до директног судара, а један од машиновођа је искочио из воза у покрету када је схватио да судар не може да спријечи. Он је, као и његов колега из друге локомотиве, тешко повријеђен у језивој несрећи и обојица су хеликоптерима пребачена у болницу.
У два брза воза било је око 90 путника и четворо радника жељезница.
Након језивог судара један од вагона излетио је из шина и остао да виси на провалијом. Локомотива другог воза остала је на шинама, али јој је предњи дио потпуно уништен.
Ватрогасци и спасиоци извлачили су путнике кроз врата вагона који је дјелимично висио у ваздуху.
Министар здравља Камил Шашко саопштио је да су спасиоци збринули укупно 91 особу - седам особа задобило је тешке повреде, 14 умјерене, а још 70 људи лакше повреде.
Претпоставља се да је експресни воз из Кошица за Зволен требало да сачека такозвано "укрштање" са возом који је долазио из супротног смјера на једностраној дионици пруге кроз тунел код села Јаблонов. Међутим, до тога није дошло, па је воз из Кошица ушао на пругу супротног смјера.
Према наводима жељезница, пруга би требало поново да буде отворена у уторак око 14 часова.
