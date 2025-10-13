Анаконда дуга пет метара изазвала пометњу на плажи

13.10.2025
14:32
Коментари:0
Анаконда дуга скоро пет метара пронађена је на плажи у љетовалишту Рио Квенте, у бразилској држави Гојас, гдје је изазвала пометњу и страх међу купачима, преносе данас локални медији.
Змија се крила у бетонској конструкцији стазе којом се излази на плажу, пренио је Г1.глобо.
На лице мјеста позвани су ватрогасци војног батаљона како би уклонили анаконду.
Пошто се змија крила на неприступачном мјесту, ватрогасци су морали да употријебе ваздушни чекић како би разбили бетон и проширили отвор да допру до анаконде.
Они су потом успјели да ухвате змију, која том приликом није повријеђена, и врате је у дивљину, у њено природно станиште, навео је Г1.глобо.
