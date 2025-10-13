Logo

Трамп: Доказао сам да не волим рат

Извор:

СРНА

13.10.2025

14:24

Коментари:

0
Доналд Трамп Предсједник САД
Фото: Танјуг/АП

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да је за осам мјесеци пронашао рјешење за осам оружаних сукоба, што доказује да он не воли рат.

- Када ријешите осам ратова за осам мјесеци, то значи да не волите рат. Сви су мислили да ћу бити бруталан. Сјећам се да је Хилари Клинтон током дебате рекла да ћу заратити са свима, да је мој менталитет ратни. Заправо, ја сам у потпуности посвећен прекиду ратова и чини се да то функционише - истакао је Трамп током обраћања Кнесету.

Он је нагласио да САД не желе било какав сукоб, али да ће побиједити "као нико до сада" уколико уђу у рат.

Трамп је рекао да је сада "врло узбудљиво вријеме" за Израел и цјелокупан Блиски исток, јер су силе хаоса и терора које су деценијама угрожавале регион сада ослабине, изоловане и потпуно поражене.

- Појављује се нова коалиција поносних и одговорних земаља и, захваљујући нама, повлаче се непријатељи цјелокупне цивилизације - навео је Трамп.

