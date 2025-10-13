Из Београда оперисао пацијента у Белгији, робот асистирао

Извор:
Танјуг
13.10.2025
14:17
Коментари:0
Прва роботски асистирања телехируршка операција на нашим просторима данас је изведена у Клиничком центру Србије (КЦС), при чему се пацијент налазио у болници у Белгији, а хирург који је водио интервенцију – у Београду.
Захваљујући телемедицини, пацијента у Белгији с карциномом простате оперисао је из Београда професор Алекс Мотри, оснивач чувене ОРСИ Академије, свјетски признатог центра за едукацију у подручју минимално инвазивне и роботски асистиране хирургије.
Занимљивости
Три знака улазе у период невјероватне среће и успјеха од 11. октобра
Професор Мотри је уочи операције одржао предавање у Клиничком центру Србије за домаће љекаре, који су операцију и пратили уживо.
Професор Мотри је прије операције изјавио да они роботске операције изводе већ готово 25 година.
„Досад сам извео 8.000 таквих захвата и врло сам поносан што сам данас у Београду, одакле ћу по први пут у овој регији извести роботску операцију на пацијенту који се налази у Белгији“, поручио је.
Друштво
Са тржишта повучени блендер и миксери због опасности од струјног удара
Појаснио је да роботска операција значи да путем посебне хируршке конзоле хирурзи на даљину управљају роботским инструментима који се налазе у абдомену пацијента.
„То нам омогућује много прецизније маневрисање. Годинама смо то радили уз пацијента, а сада, захваљујући 4Г мрежи и WIFI могућностима, то можемо радити на даљину. Данас, конкретно из Београда, оперишем пацијента који је удаљен 1.800 километара“, рекао је.
На питање што све доноси роботска хирургија на даљину, истиче да она омогућава већу доступност пацијентима широм свијета.
Здравље
Буди ли се корона у Српској?
„Такође, моћи ћемо помагати младим колегама на даљину, а наша је визија да из Београда крене тренинг-центар који ће бити повезан с мојим тренинг-центром у Белгији, како бисмо имали исте методе свуда у свијету. Био сам овдје у јуну, импресиониран сам квалитетом струке коју сам видио у Србији и мислим да је право вријеме да пређемо на сљедећи ниво и представимо роботску хирургију Србији и регији“, закључио је.
Наука и технологија
4 ч0
Наука и технологија
6 ч0
Наука и технологија
8 ч0
Наука и технологија
8 ч0
Најновије
Најчитаније
17
35
17
33
17
27
17
19
17
14
Тренутно на програму